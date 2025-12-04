お笑い芸人の有吉弘行が11月30日、JFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。有名バーでやってしまった“失敗”を明かした。

有吉弘行

「倉本先生には来たこと内緒に…」と懇願

プライベートでも親交があるビビる大木と、北海道・富良野に行ったという有吉。2人で、脚本家・倉本聰氏がプロデュースするバーを訪れたそうで、「富良野のホテルのところに、倉本聰さんが愛してたバーが。倉本聰さんがやってらっしゃるバーがあんのよ」と説明しながら、「大木がすごい好きなんだよ。『北の国から』。だから、“アリ、ちょっと倉本先生のバーに行こうよ”って言ってさ。一緒に行ったよ」ときっかけを語った。

しかし、「結構酔っ払っちゃって……。グラス滑っちゃって、割っちゃった(笑)」と打ち明け、タイムマシーン3号・山本浩司は、「何てことしてんすか!?」と猛ツッコミ。有吉は、酔っ払らいながら、店員に、「倉本先生には内緒でお願いします……! すみません! 倉本先生には来たこと内緒にしてください……!」と懇願していたそうで、大木が、「やめろよ～。もうホントに勘弁してくれよ～」と呆れていたと明かした。

