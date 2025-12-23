バンダイスピリッツは「一番くじ 『珈琲所 コメダ珈琲店』～ほっこりなひととき～」(1回700円)を、2026年1月9日より順次発売する。オンライン販売は2026年1月9日15:00より販売開始予定。

取扱店は、ファミリーマート、書店、ホビーショップ、セブン‐イレブン(静岡県・愛知県・岐阜県・三重県の一部店舗)、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど。

A賞 コメダブレンド 加湿器(全1種)

「コメダブレンド」のデザインの加湿器が初登場。乾燥しがちな季節にピッタリの卓上サイズの加湿器で、お部屋や会社など様々なシーンで活用できる。コーヒーカップから出る蒸気はまるで実際の珈琲の湯気のようで、見た目も楽しい実用雑貨だ。

B賞 ケース付 あったかブランケット(全1種)

「コメダ珈琲店」のあたたかいドリンクやお食事メニューをあしらった、もこもこのブランケット。ブランケットを収納できる巾着付。巾着は「コメダ珈琲店」の店内を彷彿とさせるデザイン。

C賞 シロノワールラグマット(全1種)

お家で「コメダ珈琲店」の名物「シロノワール」が楽しめるラグマット。ふわふわな生地で触り心地も抜群の、実用的で可愛いラグマット。

D賞 カツパン ポーチ(全1種)

「コメダ珈琲店」の名物「カツパン」が約20cmサイズのポーチになって登場。マチ付きで、化粧品や小物を入れるのに使い勝手の良いサイズ。トンカツ部分はふわふわな生地で、とっても可愛いデザインだ。

E賞 ミニフィギュアチャーム(全6種・選べない)

「コメダ珈琲店」人気メニューのミニフィギュアチャーム。全6種類、全部集めたくなる可愛さだ。

F賞 ジャガードタオル(全6種・選べる)

使いやすさ抜群のふわふわなジャガード素材のハンドタオル。様々なシーンでお使いいただけます。全6種からお好きなデザインを選べる。

G賞 ステーショナリーコレクション(全6種・選べる)

「メモ」、「クリアファイル(A4サイズ2枚セット)」、「ステッカー(5枚セット)」全6種からお好きなデザインを選べる。「メモ」はジェリコ 元祖デザイン、ページをめくるたび食べ進められるコメチキデザインの2種、「クリアファイル」はおなじみのメニューや食器をあしらったデザイン2種、「ステッカー」はメニューの実写や、店内の様子、「おかげ庵」も入ったデザイン2種。

H賞 ジッパーバッグ(全5種・選べる)

おでかけシーンやおうちのなかで小物をまとめるのにぴったりなジッパーバッグ(1種5枚入り)。いくつあっても嬉しい、実用的で可愛いジッパーバッグ。全5種から好きなデザインを選べる。

ラストワン賞 クリームソーダ クッション

最後の1個をひくと手に入るラストワン賞は、定番ドリンク「クリームソーダ」が約56cmのクッションになって登場。触り心地抜群のもちもち素材を使用しているので、ぎゅっと抱きしめると触り心地が良くほっこりな気持ちに。

ダブルチャンスキャンペーン

ダブルチャンスキャンペーンは「コメダブレンド 加湿器」(「A賞 コメダブレンド 加湿器」と同一の賞品)。当選数は30個、ダブルチャンスキャンペーン期間：発売日～2026年04月末日。