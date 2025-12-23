バンダイスピリッツは、「一番くじ」シリーズより「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」(1回850円)を2026年1月23日より順次発売する。オンライン販売は2026年1月23日13時より販売開始予定。取扱店は、一番くじONLINE、一番くじ公式ショップ、麦わらストアなど。

12月22日には全ラインナップが公開された。

A賞 モンキー・D・ルフィ ギア5 魂豪示像(全1種)

モンキー・D・ルフィのギア5になった姿がついに「魂豪示像」より立体化。ギア5らしい関節の造りやエフェクト造形など、魂のこもった逸品だ。

B賞 トニートニー・チョッパー 魂豪示像(全1種)

怪物強化の姿になったトニートニー・チョッパーが「魂豪示像」より立体化。今にも前に飛び出してきそうな大迫力の造形と、大きな拳がカッコいい逸品。

C賞 ピエール＆ガン・フォール 魂豪示像(全1種)

ピエールとガン・フォールのセットフィギュアが「魂豪示像」より立体化。大迫力のサイズ感でラインナップ。ピエールの美しい羽の造形に注目したい。

D賞 ブラックマリア 魂豪示像(全1種)

能力を発動したブラックマリアの姿が「魂豪示像」より立体化。美しさと迫力のある造形双方を兼ね備えた逸品だ。

E賞 四角なのに死角無し 小物入れ(全1種)

能力発動中のカクが小物入れとなってラインナップ。その姿はまさに四角なのに死角無し!

F賞 ヘッドマグネット(全4種・選べない)

カイドウ、光月モモの助、マルコ、X・ドレークの能力発動中姿がヘッドマグネットになってラインナップ。どれが当たるかは開封してからのお楽しみ。

G賞 アクリルブロック(全18種・選べない)

悪魔の実の能力者たちがラインナップしたアクリルブロックが登場。デザインは手配書パターンと、能力発動前後のイラストが描かれた2パターンを用意。

H賞 ジャガードタオル(全6種・選べる)

悪魔の実のデザインがジャガードタオルに。好みのデザインから選ぶことができる。

I賞 プリズムステッカーセット(全12種・選べる)

アニメ放送ならではの名場面のプリズムステッカー4枚セット。懐かしのエピソードやお好みのキャラクターから選べる。

ラストワン賞 センゴク 魂豪示像

最後の1個を引くと手に入る「ラストワン章」は「センゴク 魂豪示像」が登場。能力発動中のセンゴクが「魂豪示像」より立体化。全身輝く姿や大きな手のひらなど、360度楽しめるフィギュアだ。

ダブルチャンスキャンペーン

2026年発売一番くじ ワンピース 共通ダブルチャンスキャンペーンでは、ワンピースの名シーンを締めくくるおなじみの「TO BE CONTINUED」を『THE GIGANT NAME』で立体化。物語の続きが待ち遠しいファンのために、いつでも、冒険のワクワクを感じられるフィギュアだ。このキャンペーンは、2026年発売の一番くじワンピース全商品で共通のキャンペーン賞品で、当選数は100個。「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol.3」のダブルチャンスキャンペーン期間は、発売日～2026年04月末日。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション