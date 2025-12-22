BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」最新作として、2026年1月9日に「一番くじ PUPPET SUNSUN」の発売を予定する。価格は1回750円、全8等級29種＋ラストワン賞。セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などで販売を行う。

そして今回「一番くじ PUPPET SUNSUN」と「一番くじ」の楽しさを伝える施策として、板垣李光人さんを起用した新WEBCM「パペットスンスンの一番くじ」 板垣 李光人(15秒ショートVer.)を12月22日より一番くじ公式サイトおよびSNSで公開する。

板垣李光人、スンスンに「我ながら結構お似合いな二人」

新WEB CMでは、俳優の板垣李光人さんを今回新たに起用し、ファンタジーな世界観を創りあげている。撮影後のインタビューでは、「我ながら結構お似合いな二人なんじゃないかなと思いましたね。」と微笑みながら語り、また来年の抱負について「島で星空を見たい。」と語る、板垣さんの新たなチャレンジが語られる内容だ。

またメイキング映像では、オンリー収録時に「ぴょこぴょこぬいぐるみ」の“ぴょこぴょこ”が言いづらく、苦戦しながらも噛まないよう何度も練習し、思わず苦笑いしてしまう、とてもチャーミングな姿も。

「一番くじ PUPPET SUNSUN」

「一番くじ PUPPET SUNSUN」は、大人気キャラクター・パペットスンスンの一番くじ。スンスンが大好きなパンをテーマにした一番くじオリジナル撮りおろしをたっぷり使用した豪華ラインナップだ。

A・B・D・ラストワン賞には5種類のぬいぐるみをラインナップ、E賞には『ちらりんフレンズ』ブランドからひょっこり覗く姿がかわいいミニフィギュアが登場。また、F・G・H賞には一番くじオリジナル撮りおろしを楽しめる、ハンドタオルやステッカーセットなどの実用品やコレクションアイテムが揃う。

A賞：ぴょこぴょこぬいぐるみ (全1種)

お腹を押すとおててがぴょこぴょこ動くぬいぐるみ。

B賞：ぬいぐるみ付トートバッグ (全1種)

スンスンのぬいぐるみ付のトートバッグ。

C賞：ブランケット (全1種)

スンスンが大好きなパンとスンスンがデザインされたブランケット。

D賞：マスコットぬいぐるみ (全2種)

大好きなパンを手に持つスンスンと、食パン型のポシェットを身に着けたポーズのマスコットぬいぐるみ。

E賞：ちらりんフレンズ ミニフィギュア (全4種)

『ちらりんフレンズ』より、スンスン・ノンノン・ゾンゾンのミニフィギュアが登場。お腹の部分にシールが付属しているので机のフチなどに貼り付けると、こちらをちらりと覗くようなキュートなポーズになる。

F賞：タオルコレクション (全6種)

一番くじオリジナル撮りおろしを使用した綿素材のタオルコレクション。

G賞：アクリルコレクション (全8種)

一番くじオリジナル撮りおろしを使用したアクリルコレクション。傘やペットボトルなどのめじるしにできる。

H賞：ステッカーセット (全6種)

一番くじオリジナル撮りおろしを使用したステッカーセット。スマートフォンのカバーにも入るサイズで、PCなど自分の持ち物をかわいくデコることができる。

ラストワン賞：おっきなふわふわぬいぐるみ

ふわふわした手触りがとっても気持ちいい、約28cmの大きなサイズのぬいぐるみ。ぎゅっと抱きしめるのに心地よいサイズ。

また、ダブルチャンスキャンペーンとして「ぬいぐるみセット」(合計288個、A賞・D賞・ラストワン賞)も用意する。賞品とパッケージは、A賞・Ｄ賞・ラストワン賞と同仕様。

「一番くじ」とは 日本全国のコンビニエンスストアや書店、ホビーショップなどで販売しているオリジナルグッズが当たるハズレなしのキャラクターくじ。さらにお店で最後のくじを引くと特別なラストワン賞が手に入る。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee