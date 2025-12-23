バンダイスピリッツは、「一番くじ〈くまのプーさん〉Cozy Winter Days」(1回750円)を2026年1月16日よりセブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などで発売する。オンライン販売は行わない。

購入特典

購入特典として、「一番くじ〈くまのプーさん〉Cozy Winter Days」を同一の店舗で一度に6回購入すると、「一番くじ〈くまのプーさん〉Cozy Winter Days 2026年カレンダー」をその場でひとつプレゼントする。数に限りがあるため亡くなり次第終了。

A賞 ウォールクロック(全1種)

風船につかまったプーさんがゆらゆら揺れて、思わずほっこりする壁掛け時計。お部屋の壁を優しく彩ってくれる、実用性とかわいらしさを兼ね備えたアイテムだ。

B賞 ほっこり陶磁器ボウル(全1種)

蓋部分はプーさんのお顔を立体的に再現した陶磁器製ボウル。大きめサイズであたたかいお料理が恋しくなる季節に活躍すること間違いなしの実用性ばっちりのアイテム。

C賞 〈プーさん〉あったかぬいぐるみマスコット(全1種)

あたたかそうなマフラーと帽子を身に着けたプーさんのかわいらしいぬいぐるみマスコット。寒い冬も一緒にお出かけしたくなる、ふわふわ素材。

D賞 〈ピグレット〉あったかぬいぐるみマスコット(全1種)

あたたかそうなマフラーと帽子を身に着けたピグレットのかわいらしいぬいぐるみマスコット。マフラーをきゅっと握りしめているかわいらしいポーズにも注目。

E賞 もこもこルームソックス(全1種)

かわいらしいプーさんのお顔がデザインされた、もこもこ素材のルームソックス。ふんわりあたたかい履き心地で、寒い季節のおうち時間をやさしく包み込む。デザインにもほっこり癒される、冬にぴったりのアイテムだ。

F賞 ちらりんフレンズ ミニフィギュア(全5種・選べる)

「ちらりんフレンズ」より、プーさんと仲間たちのミニフィギュアが登場。お腹の部分にシールが付属しているので机のフチなどに貼り付けると、ちょこんとひっかかる姿がたまらないミニフィギュアだ。

G賞 ほっこりプレートコレクション(全4種・選べる)

キャラクターのお顔をそのまま小皿にしたダイカットタイプと、使いやすい丸皿タイプのアソート。ほっと和むような、あたたかみのある色味は、毎日の食卓に使用するのははもちろん、小物を置いたりするのにも使えるちょうどよいサイズ感。

H賞 タオルコレクション(全6種・選べる)

プーさんと仲間たちがデザインされたタオルコレクション。ジャガードデザインと刺繍デザインでお好きなデザインを選べる。吸水性もばっちりで日常使いしやすいアイテム。

I賞 ラバーコレクション(全6種・選べる)

使い方いろいろ!日常にちょこっと添えて楽しめる、キャラクターがかわいらしいラバーアソート。コードなどをまとめるのに便利なラバータイ、身につけるだけでほっこりした気持ちになれるお顔モチーフのヘアクリップ、傘やペットボトルにつけられるマーカーチャームがラインナップ。

J賞 ステッカーコレクション(全6種・選べる)

スマホの裏やパソコンなどに貼って楽しむことができるステッカーコレクション。5枚セット。

ラストワン賞 〈プーさん〉ふわふわケープぬいぐるみ

最後の1個を引くと手に入る「ラストワン賞」は、ふわふわのケープをまとった、寒い冬にほっこり優しい気持ちにさせてくれるプーさんのぬいぐるみ。見た目のかわいさはもちろん、ふわふわ素材で手にとると感じるあたたかさも魅力。

ダブルチャンスキャンペーン

ウォールクロックが当たる「一番くじ〈くまのプーさん〉Cozy Winter Days」ダブルチャンスキャンペーンも実施。当選数は50個。「A賞 ウォールクロック」と同一の賞品。ダブルチャンスキャンペーン期間は発売日～2026年04月末日まで。

(C)Disney. Based on the“Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H. Shepard.