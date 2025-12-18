BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、「一番くじ ストレンジャー・シングス 未知の世界 Vol.2」(1回850円)を一番くじONLINE限定で12月26日より販売する。ラインナップは全9等級37種＋ラストワン賞。

本商品は、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の一番くじ。最終章となるシーズン5はもちろん、過去シーズンを振り返りたくなるようなアイテムをラインナップしている。

A賞は、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」をテーマにし、一部に蓄光素材を使用したロゴフィギュア。背面には「裏側の世界」への裂け目もデザインされている。B賞は圧倒的な存在感を放つクリーチャー「デモゴルゴン」フィギュア。約25cmと存在感のあるサイズで、今回の一番くじだけのスペシャルカラー。C賞はシーズン5のアートを使用したブランケット。D賞はシーズン1～4の名場面を凝縮したトートバッグで、表面・裏面でそれぞれ別のシーンがデザインされている。ほかにも世界観を表現した手袋や作中に登場する飲食店のモチーフを使用したテーブルウェア、ジャガードタオルやシーズン5のモチーフを中心にデザインしたポスターコレクション、シーズン1～4の名シーンを集めたブロマイドとモチーフを使用したステッカーのセットなど、いずれもストレンジャー・シングスの世界観を表現したアイテムが揃う。

さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、スペシャルカラーver.のロゴフィギュアを用意。ラストワン賞と同仕様のロゴフィギュアが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。

A賞：リバーシブルロゴフィギュア(全1種) 約30cm

B賞：デモゴルゴンフィギュア スペシャルカラーver.(全1種) 約25cm

C賞：ブランケット(全1種) 約90cm

D賞：トートバッグ(全1種) 約40cm

E賞：手袋(全1種) 約21cm

F賞：テーブルウェア(全4種) 小皿…約12cm ココット…約9cm

G賞：ジャガードタオル(全8種) 約20cm

H賞：ポスターコレクション(全10種) A3サイズ

I賞：ブロマイド＆ステッカー(全10種)

ラストワン賞・ダブルチャンスキャンペーン：リバーシブルロゴフィギュア ラストワンver. 約30cm

STRANGER THINGS (TM)/(C) Netflix. Used with permission.