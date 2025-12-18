寒さが厳しくなり、ますます美味しくなってくる鍋料理。YouTubeでは、大人気料理研究家によるお手軽なレシピが話題となっています。

※画像はYouTubeチャンネル「Koh Kentetsu Kitchen【料理研究家コウケンテツ公式チャンネル】（@kohkentetsukitchen）より引用」

レシピが紹介されたのは、料理研究家のコウケンテツさんによるYouTubeチャンネル。手が汚れない「鶏だんご鍋」とは一体……!?

2人分のタネの材料は、鶏もものひき肉200g、玉ねぎ1/8個(約30g)、片栗粉大さじ2、塩小さじ1/3、卵1個。ひき肉はお好みで鶏むねでもOKだそう。

玉ねぎはみじん切りでなくおろし器ですりおろして混ぜることで、ひき肉によくなじみ、なめらかな食感になりますよ。

混ぜ合わせる作業はゴムベラでOK。片栗粉を入れる前に一度混ぜ、後から片栗粉を混ぜて水分を閉じ込めることでふわふわの食感に!! 少し柔らかめと感じる状態でOKです。

鍋にだし汁1000mlと塩小さじ1、みりん大さじ3、酒大さじ2、しょうゆ大さじ2を投入。わざわざだしをとらずとも、顆粒だしも塩分を減らして調節することで使用可能!

火にかけて煮立て、その間に好きな野菜をカットしていきます。今回は白菜2～3枚と、小松菜2〜3株をセレクト。

タネをだんご状に成型するのに使うのは、なんと計量スプーン!! 「アイスクリーム方式」というまさかのワードも。大さじが使いやすいものの、ない場合は普通のスプーンでも代用できるそうですよ。

煮立ってきたらアクをとり、弱火にしてフタをして5分加熱。鶏だんごが固まったところで野菜の芯を加え、再びフタをして2～3分ほど煮込みます。

白菜の芯に火が通ったら残りの野菜を加え、野菜がしんなりしたら完成! お、美味しそう……!!

コウケンテツさんのYouTubeチャンネルでは、この動画以外にも、簡単に作れて本格的な味わいを楽しめるお手軽レシピが多数公開中。気になる人はぜひ、そのほかの動画もチェックしてみては?