クリスマスパーティーに向けて、料理の準備をする方も多いのではないでしょうか? 「ブレンディ」などの商品を手掛ける「味の素AGF」公式X(@agfcm2)が紹介する、オーブン不要で驚きにあふれるクリスマスにぴったりなケーキのレシピをご紹介します。

食べられる松ぼっくりケーキ

味の素AGFが紹介するレシピは「食べられる松ぼっくりケーキ」。クリスマスといえば松ぼっくりモチーフのアイテムも多いもの。森で拾ったようなころんとかわいらしいケーキです。

材料（お好みの個数にあわせて ）

「ブレンディ」ポーション（キャラメルカフェオレベース or 濃縮コーヒー無糖）：1個（少しずつ加えて調節）

クリームチーズ（常温）：45g～50g

チョコクッキー：130g

チョコフレーク（またはコーンフレーク）：適量

粉糖：お好みで

※トッピング（お好みで） - 溶かしチョコ：50～60g - サラダ油：小さじ1（5ml）

作り方

まずはチョコレートクッキーをフードプロセッサーで粉砕し、柔らかくしたクリームチーズと「ブレンディ」ポーションを少しずつ加え、全体がしっとりまとまるまで混ぜます。手で押して形が保てる硬さが目安で、柔らかければクッキー粉を、硬ければポーションを加えて微調整しましょう。

続いて、生地を6～7等分して1個当たり約30～35gに。円錐形に整えて冷やします。

下から上に、チョコフレークを1枚ずつ刺して重ねていきます。ここが「松ぼっくり」らしく見えるポイント!

さらに冷蔵庫で30～60分ほど冷やして形を安定させましょう。

粉糖を振って雪化粧にみたてたり、湯煎で溶かしたチョコとサラダ油を混ぜたものをかけてよりリッチにしても。

「ブレンディ」のフレーバーを変えれば、他にもアレンジが楽しそうな、簡単ワンハンドケーキレシピ、ぜひ試してみてはいかがでしょうか? 味の素AGFの公式サイトでは、ほかにもクリスマスパーティにぴったりなスイーツやドリンクレシピを公開しています。