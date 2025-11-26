物価高が続く昨今、100円で作れる“キノコ界のフカヒレ”が話題に!? YouTubeでは、お笑い芸人・ロバートの馬場さんが自身の公式チャンネルで投稿したレシピが注目を浴びています。

動画がスタートするとすぐに、今回の料理を「キノコ界のフカヒレ」と例える馬場さんのコメントが。「エノキの黄金焼き」とは、一体どんなものなのか……?

調理時間は約15分で、材料はエノキや卵のほか、片栗粉や白だしなど手軽に手に入るものばかり。エノキは根元の部分もなるべく残して石づきをとることで、先端部分とは違ったしっかりした食べ応えも楽しめます。

6等分程度に分けたエノキをポリ袋に入れたら、片栗粉と塩も投入してまぶす作業に。袋に空気を入れて振ることで、まんべんなく混ぜることができるのだそう!

エノキをくぐらせる卵液は、小口切りにしたネギを卵と白だしと合わせて混ぜるだけで完成。焼く工程では、まずは油をひかずにフライパンにエノキを並べ、強火で3分ほど加熱していきます。

膝が悪いのでキノコをとりに登山はちょっと大変……というエピソードを馬場さんが披露している間に、エノキにほどよい焼き色が。根元をなるべく残したことでバラバラにならず、片栗粉のおかげでほどよいまとまりも出ています。

両面が焼けたら卵液に絡ませ、今度は油を引いたフライパンに投入。なるべくくっつかないように並べることで、後の盛り付けも楽に。め、めちゃくちゃ美味しそう……!!

見た目に食欲をそそられ過ぎて、1人前が100円でできるとは思えない「エノキの黄金焼き」。ちなみに馬場さんによると、卵液にゴマやカニカマを加えるアレンジや、お弁当に入れてケチャップ付きで食べるのもおすすめだそう。

馬場さんのYouTubeチャンネルには今回紹介した以外にも、自宅で手軽に作れてかつ美味しすぎるレシピが盛りだくさん。料理好きの人はもちろん、普段は外食派の人もぜひ、チェックしてみては?