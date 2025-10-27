「無理してやってるんじゃないか?」疑う声に反論　田中みな実「まったく苦じゃない」

フリーアナウンサーで女優の田中みな実が25日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。普段の食生活について明かした。

田中みな実が「10年ぐらい食べてない」モノとは

美容と健康維持のため、普段から食生活に気を使っている田中。だが、「すごいストイックだと思われてる」「果物めっちゃ食べてるとか、お米をすごい食べるとか、お魚を食べるとか。そういうのを無理してやってるんじゃないか? と思われてる」と吐露。続けて、「お肉10年ぐらい食べてない」と明かしながら、「中華料理屋さんに行ったら、北京ダックも食べるし、チンジャオロースも食べる。でも、焼肉屋さんとかで、いわゆる塊の肉みたいなのを10年ぐらい食べてないなって感じなの」と説明した。

「お魚中心の食生活になってもまったく苦じゃない」「油を結構制限してるから。脂質をあんまり摂らないようにしてる」という田中だが、「モスバーガーとかたまに食べたくなる」「ポテチとかもすごい食べたくなる」とも。そのため、北海道土産は、「じゃがポックル」をお願いしているそうで、「コンビニとかでそういうの買うの、ちょっとだけ背徳感あるからさ。だから、お土産でいただいたら、まあ食べようかな? みたいな気持ちにもなれる」と打ち明けた。

ご飯に味噌汁、刺身、冷や奴などで健康的な食事を済ませたあと、「『じゃがポックル』を3袋とか食べたりするの。そのあとハーゲンダッツ食べて、そのあとおせんべい食べたりする。そういうときもあるんです(笑)」とぶっちゃけた田中。念願のモスバーガーについては、「さっしーが“一緒に行きますよ!”って言ってくれたんだけど。さっしーと“モス行こう”って約束して行くのもなっていう気持ちになったり……」と悩んでいる様子だったが、「ドラマ撮り終わったあとのご褒美的に行こうかな?」と前向きに話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。