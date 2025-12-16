お笑いタレントの有吉弘行が14日、JFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演し、ラジオ復帰した。

有吉弘行

「お休みいただきました」「当然の権利ということで…」

先週7日の放送を前に、有吉は自身のXで、「本日ラジオ。すいません私休みます」と欠席を報告。アシスタントを務めたデンジャラス・安田和博は、番組内で、「有吉さんが体調不良ということで、本日お休みでございます」と説明していた。

この日は放送前に、「本日ラジオ。復帰しまーす」と伝えていた有吉。番組冒頭で、「先週私、ライフワークバランスですかね。ちょっとお休みいただきましたけどね。まあ、当然の権利ということでございまして……」と話しつつ、「まあ、完全体がそうね。50歳過ぎてますから、もっとも調子いいときでも、63点ぐらいですからね。ベストだなって状態で、63点ぐらいですけど。現在、42点ぐらいですね。まだ全快の63点には、ちょっと程遠い感じ」とあまり本調子ではないようだった。

番組前半は、しゃべりづらそうな様子を見せ、鼻をすすったり、咳込むシーンも。リスナーから、「無理しないでほしい」と心配の声も届いていたが、後半から徐々に調子が戻ってきたのか、安田といつもと変わらぬ掛け合いを見せた。エンディングになると、「私、今日から復帰します。42点の体でしたけど……」とつぶやきながら、「爆風スランプさんの『旅人よ』を聴いて、元気出してましたんで。ぜひCD買ってみてください!」と猿岩石の“応援歌”をアピールして締めくくっていた。