爪という小さなスペースにさまざまなデザインを施すネイルアート。オシャレな柄や好きなキャラクターなど、思い思いのデザインを表現する一種の芸術ですが、実はこんな斬新なデザインもできちゃうんです……。

ネイルアーティストのMARINAさん(@marilyn_0204)がInstagramに投稿したこちらのネイルアートはなんと、秋刀魚とキッコーマンの生醤油!!

日本の食卓に欠かせない秋刀魚と秋刀魚にぴったりの醤油をリアルに再現。秋刀魚の銀色に輝く質感や、醤油ボトルの細かい文字まで細かく描かれています。

一見「え、これネイルにするの!?」と驚いてしまうモチーフですが、そのギャップこそがこのデザインの魅力。遊び心満載でありながら、繊細なアート技術が光る仕上がりになっています。

この投稿を見た人からは、「すっごく可愛いです」「生まれて初めてご飯が進みそうなネイルを見ましたよ！」「魚のリアルさよ」「器用ですね～素敵です」といったコメントが寄せられ、1.7万を超えるいいねが集まっています。

MARINAさんのアカウントでは、秋刀魚ネイルのメイキング動画もアップされているので、気になった人はぜひチェックしてみてくださいね!