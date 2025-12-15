この世界には個性的な動物が多く生息しており、見たこともない不思議な動物を目にすると無性にテンションが上がりますよね。

Xでは、フランスの住宅の庭で目撃されたとある動物の写真が大きな話題となっています。

とある動物の写真を添付したXの投稿が大きな反響を呼んでいます。それがこちらです。

なんか見た事ないニワトリが家の庭散歩してた。警戒心ゼロ(@Fumybeppuより引用)

投稿者は、フランス在住のサイクリングプロモーター・別府史之さん(@Fumybeppu)。身体つき自体は“ニワトリのそれ”ですが、羽の色合いはあまりに馴染みがなく、ニワトリと言われてもあまりピンとは来ません。

この投稿からしばらくして、別府さんは「あれから3時間経過したけど、家の脇にまだ居て手掴みで普通に捕まえられた」とも綴っており、あまり警戒心は強くない性格のようです。

Xでは、別府さんの投稿に「最初から竜田揚げみたいな色ですね」「庭鳥」「なかなかファンキーな風貌…」とさまざまなコメントが寄せられていました。

この鳥の正体は?

改めて、別府さんにお話を聞くと、「この鶏は『PADOUE TRICOLORE』という品種で、日本語では一般的に『トリコロール・パドゥアン』と呼ばれているそうです」とこのニワトリの正体を教えてくれました。

離れのトレーニングルームに向かう途中、庭に「やたらとデカい鶏」が堂々と歩いていて驚いたそうですが、3時間のトレーニングを終えて家に向かっていると「さっきの鶏が同じ場所でうずくまっていたんです。これは夜になったらキツネか野良猫の餌食になるなと思い、素手で捕獲して安全な場所に避難させました」とのこと。

「おそらく近所の方が飼っていたのが強風で脱走して、うちの庭に迷い込んだんだと思います。近所に家は数えるくらいしかないので、持ち主を探そうと思っています」と話し、飼い主探しを予定しているそうです。

今回の投稿は3.4万いいねを集めるなどの大バズリを見せたことに別府さんは、「プロロードレーサーとして海外で走ってきた自分としては、競技以外のことで注目されるというのはなんとも複雑な心境ですが」と吐露しつつも、「でも、珍しい鶏のおかげで皆さんが喜んでくださって、僕もちょっと物知りになれました」と語ってくれました。

ちなみに、多くのコメントが寄せられていましたが、その中でも「竜田揚げが歩いている」というコメントが最も印象に残ったらしく、「今日のランチは『豚のフィレミニョンの竜田揚げ』を作って食べようと思います」と、この投稿をきっかけにその日の献立が決まったそうです。