クリスマスに向けて、オーナメントを置いたり、自宅の飾りつけが楽しいシーズン。アメリカのYoutuber・Justin Flom(ジャスティン・フロム)さんが投稿した動画「Kids make Santa fly!」が5470万回再生(12月12日時点)と大きな話題になっています。

ビーズだらけのボウルが……

父親のジャスティンさんがボウルに張った水をすくってみると……ぷよぷよとしたウォータービーズがたくさん入っています。

これを、クリスマスツリーのオーナメントを入れたボウルにザザーッ!!!

めいっぱいビーズを入れたボウルに、サンタとトナカイのオーナメントを埋め込んでいきますが、ビーズで埋もれて全く見えない……。サンタさんが飛ぶとはどういうことでしょうか?

「今は見えませんが、水を入れると空に浮かびます」とジャスティンさん。

「みんな、見て、見て」と娘たちに呼びかけながら水を入れ、ビーズをならしたり「サンタをあっちに動かして」と位置を調整していくと……

なんと、ビーズが消えて空飛ぶサンタが現れました！

マジックのような不思議な展開ですが、水を吸った高吸水性ポリマー入りのビーズは水とほぼ同じ屈折率になるため、光がほとんど屈折せず、ビーズと水の境目が見えなくなるという現象を活かしたものだそう。コメントでは「まさに物理学の法則です。水とオービーズの屈折率はほぼ同じ。光は屈折せずに通過するため、目に見えない効果を生み出します」と解説している方も。

こちらの動画には、「おい、はっきり言っとくけど…君は本当に素晴らしいお父さんだよ。子供たちが君を父親に持ててどれだけ幸せか分かってくれるといいな!」「大人になった今でもサンタが空を飛ぶのを見て興奮しました。本当にクールで魔法のよう」「娘さんたちに、温かくて魔法のような、愛に満ちた思い出を作ってくれてありがとう! ブラボー!」と絶賛のコメントが寄せられています。

ジャスティン・フロムさんはほかにも多数の動画をYouTubeに投稿しています。ユニークで大胆、魔法のような動画、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

※編集部注：水で膨らむビーズは子どもの誤飲による腸閉塞などの事故が起きているため、子どもが使用するときは保護者の監督下で行い、容易に持ち出せない場所に保管しましょう。また、誤飲胃気づいたときや疑いがあるときは直ちに医療機関を受診してください。