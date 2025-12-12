動物園の人気者、コアラ。いつも気にギュッとしがみついているシルエットがとっても可愛い印象ですが、実はこんな一面もあったのです……。

兵庫県の動物園・淡路ファームパーク イングランドの丘の公式X(@englandhill_zoo)に投稿されたこちらの一枚。

足、ながっ!! コアラの足ってこんなに長かったんだ……。

丸くなって木につかまっている姿から勝手に短足なイメージを持っていたのですが、実はこんな長い美脚を持っていたとは。たしかに、木に登って長時間しがみついているためには、長い足が必要ですよね。

こちらは、オスのコアラ・ノゾムくん。今年の3月に、鹿児島市平川動物公園からやってきて、4月から展示開始されています。

ノゾムくんの堂々たる座り姿に、「私が知ってるコアラと違うww」「コアラってこんな足長いんやったけ？」「え…脚が長い…コアラ…え…コアラ…？」「中にヒトが入ってるのかもな勢い」「に、人間ですか…？」と多くのコメントが寄せられていました。