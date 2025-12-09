12月13日、3COINSにかわいいアイドルが登場します! その名も、「天使なえびてんアイドル」!!

˚.꒰「#すみっコぐらし」× #3COINS ꒱.˚

2025/12/13 sat. START🌈

「いつかあこがれのステージに立てますように…。」

夢に向かってがんばる『えびてんのしっぽ』を応援するグッズをご用意しました🎤🎀

お気に入りのアイテムを身につけて、みんなでいっしょに歌って踊ろう!

3COINSに登場するアイドルは、アイドルになるのが夢なすみっコ「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」。2人と一緒に目指せアイドル!そんな夢を応援するアイテムが多数登場します。

おもちゃ

光るアイドルスティック(770円)

音が鳴ったり光ったり。ハートの部分はゆっくりと色が変化する。

アイドルギター(880円)

ボタンを押すとドレミファソラシドの音が鳴る!

マイクトイ(1,100円)

それぞれのボタンを押すと、リズムや楽器の音、「きらきら星」など4曲のメロディが鳴るマイク。

ピアノトイ(1,320円)

鍵盤を押すとすみっコたちがぴょんぴょん動くピアノのおもちゃ。

アクセサリー&ファッション(一部)

すみっコぐらし×3COINS「天使なえびてんアイドル」(左)アクセサリーケース ピンク、(中央)アクセサリーケース パープル、(右)光るリング イエロー

ぷにぷにスリーピン(330円)

中のビーズがしゃかしゃか動く、ぷにぷにしたピンクのヘアアクセサリー。

アクセサリーケース(660円)

お気に入りのアクセサリーや小物などをまとめて収納できるハート形のケース。ピンクとパープルの全2種。

光るリング(330円)

スイッチを入れると赤色と青色の光が交互に点滅するリング。ピンク、ホワイト、ブラウン、ベージュ、グリーン、ブルー、イエローの全7種。

ストラップ(550円)

すみっコたちやハート、チェーンがじゃらじゃらついた可愛いデザインのストラップ。

ヘアターバン(660円)

大きなリボンとキャラクターのぬいぐるみモチーフの組み合わせが可愛い、ふんわりやわらかいヘアターバン。ピンクとパープルの全2種。

どれもパステルカラーで激かわじゃないですか!? SNSで紹介されると、「えぇ!? めちゃ欲しい!」「色合いがゆめかわっぽい〜」「デザイン天才すぎる!」「ほう。。光るのは惹かれますね」「光るアイドルスティックやばいWWWほしいWWWかわいいWWW」「娘が大好物なものがいっぱい!」と、全国のすみっコファンが興奮状態に。

リーズナブルな商品なので、1年頑張った自分へのご褒美に大人買いするのもあり! もちろん、大切な誰かへのクリスマスプレゼントにもぴったりですね。

なお、同時に、「しろくま」とそのお友だちたちと一緒にお風呂で楽しく遊べるBATHアイテムも登場します。気になる方は、チェックしてみてくださいね。