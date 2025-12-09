12月13日、3COINSにかわいいアイドルが登場します! その名も、「天使なえびてんアイドル」!!
˚.꒰「#すみっコぐらし」× #3COINS ꒱.˚
2025/12/13 sat. START🌈
.
「いつかあこがれのステージに立てますように…。」
夢に向かってがんばる『えびてんのしっぽ』を応援するグッズをご用意しました🎤🎀
お気に入りのアイテムを身につけて、みんなでいっしょに歌って踊ろう!
(@3COINS_newsより引用)
3COINSに登場するアイドルは、アイドルになるのが夢なすみっコ「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」。2人と一緒に目指せアイドル!そんな夢を応援するアイテムが多数登場します。
おもちゃ
光るアイドルスティック(770円)
音が鳴ったり光ったり。ハートの部分はゆっくりと色が変化する。
アイドルギター(880円)
ボタンを押すとドレミファソラシドの音が鳴る!
マイクトイ(1,100円)
それぞれのボタンを押すと、リズムや楽器の音、「きらきら星」など4曲のメロディが鳴るマイク。
ピアノトイ(1,320円)
鍵盤を押すとすみっコたちがぴょんぴょん動くピアノのおもちゃ。
アクセサリー&ファッション(一部)
ぷにぷにスリーピン(330円)
中のビーズがしゃかしゃか動く、ぷにぷにしたピンクのヘアアクセサリー。
アクセサリーケース(660円)
お気に入りのアクセサリーや小物などをまとめて収納できるハート形のケース。ピンクとパープルの全2種。
光るリング(330円)
スイッチを入れると赤色と青色の光が交互に点滅するリング。ピンク、ホワイト、ブラウン、ベージュ、グリーン、ブルー、イエローの全7種。
ストラップ(550円)
すみっコたちやハート、チェーンがじゃらじゃらついた可愛いデザインのストラップ。
ヘアターバン(660円)
大きなリボンとキャラクターのぬいぐるみモチーフの組み合わせが可愛い、ふんわりやわらかいヘアターバン。ピンクとパープルの全2種。
どれもパステルカラーで激かわじゃないですか!? SNSで紹介されると、「えぇ!? めちゃ欲しい!」「色合いがゆめかわっぽい〜」「デザイン天才すぎる!」「ほう。。光るのは惹かれますね」「光るアイドルスティックやばいWWWほしいWWWかわいいWWW」「娘が大好物なものがいっぱい!」と、全国のすみっコファンが興奮状態に。
リーズナブルな商品なので、1年頑張った自分へのご褒美に大人買いするのもあり! もちろん、大切な誰かへのクリスマスプレゼントにもぴったりですね。
なお、同時に、「しろくま」とそのお友だちたちと一緒にお風呂で楽しく遊べるBATHアイテムも登場します。気になる方は、チェックしてみてくださいね。
˚.꒰「#すみっコぐらし」× #3COINS ꒱.˚— 3COINSスリーコインズ【公式】 (@3COINS_news) December 3, 2025
2025/12/13 sat. START🌈
「いつかあこがれのステージに立てますように…。」
夢に向かってがんばる『えびてんのしっぽ』を応援するグッズをご用意しました🎤🎀
お気に入りのアイテムを身につけて、みんなでいっしょに歌って踊ろう！… pic.twitter.com/D3h4XHFV81