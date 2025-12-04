大人気のペンライトシリーズ『アイドルペンライト 〜 プリンセススター 〜』に、カプセルトイ専門店# C-pla限定カラー「WHITE(白)」と「BLACK(黒)」が仲間入り。# C-plaだけの全9色アソートが登場し、SNSで話題となっています。

# C-pla限定『アイドルペンライト 〜 プリンセススター 〜』

『アイドルペンライト 〜 プリンセススター 〜』は、リボンの装飾が可愛い、お姫様みたいな星形のアイドルペンライト。

これまで7色展開だったのですが、このほど# C-pla限定で「WHITE」と「BLACK」が仲間入り。これにより、既存カラーの「BLUE」「YELLOW」「PURPLE」「PINK」「ORENGE」「RED」「GREEN」と合わせて全9種展開に! 豊富なカラーラインアップにワクワクしちゃいますが、全長約86mmというサイズなので、バッグにぶら下げたり、ポーチに入れたりと毎日持ち歩けるのも嬉しいポイント。いつでもどこでも推し活できちゃいますね。

推しのカラーが「WHITE」と「BLACK」だった人にとっては、かなり嬉しいニュースのようで、SNSで紹介されると、「えー、白黒出るなら欲しい」「コンプリートしたーい!!」「これは何色当たっても『この子の色だからよし』となれるやつでは…」「うわー!!!欲しー!」と話題となっています。

価格は1回300円。見つけたら迷わず回しちゃってください!!

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部