大人気のペンライトシリーズ『アイドルペンライト 〜 プリンセススター 〜』に、カプセルトイ専門店# C-pla限定カラー「WHITE(白)」と「BLACK(黒)」が仲間入り。# C-plaだけの全9色アソートが登場し、SNSで話題となっています。
『アイドルペンライト 〜 プリンセススター 〜』は、リボンの装飾が可愛い、お姫様みたいな星形のアイドルペンライト。
これまで7色展開だったのですが、このほど# C-pla限定で「WHITE」と「BLACK」が仲間入り。これにより、既存カラーの「BLUE」「YELLOW」「PURPLE」「PINK」「ORENGE」「RED」「GREEN」と合わせて全9種展開に! 豊富なカラーラインアップにワクワクしちゃいますが、全長約86mmというサイズなので、バッグにぶら下げたり、ポーチに入れたりと毎日持ち歩けるのも嬉しいポイント。いつでもどこでも推し活できちゃいますね。
推しのカラーが「WHITE」と「BLACK」だった人にとっては、かなり嬉しいニュースのようで、SNSで紹介されると、「えー、白黒出るなら欲しい」「コンプリートしたーい!!」「これは何色当たっても『この子の色だからよし』となれるやつでは…」「うわー!!!欲しー!」と話題となっています。
価格は1回300円。見つけたら迷わず回しちゃってください!!
