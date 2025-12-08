12月5日に公開したディズニー映画『ズートピア2』。頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニックの、正反対なふたりのバディが話題の同作品、バンダイ「ガシャポン」、タカラトミー「ガシャ」シリーズから12月には関連アイテムも続々登場。注目のカプセルトイを紹介しよう。

ズートピア アイスキャンディチャーム

2025年12月第1週に発売する、バンダイのガシャポンシリーズから登場する「ズートピア アイスキャンディチャーム」(全6種・300円)は、アイスキャンディをイメージした、クリアでつやつやな素材を使用したチャーム。

ラインナップは、ジュディ・ホップス、ニック・ワイルド、アイスキャンディ、フィニック、クロウハウザー、フラッシュ。

【フラットガシャポン】ズートピア２ クリアラバーコースター

2025年12月第1週に発売する、バンダイのガシャポンシリーズから登場する「【フラットガシャポン】ズートピア２ クリアラバーコースター」(全5種・400円)は、ディズニー映画『ズートピア２』キャラクターたちのクリアラバーコースター。約10×10cmの使いやすい大きめサイズのクリア素材。

ラインナップは、ジュディ・ホップス、ニック・ワイルド、ジュディ＆ニック、ゲイリー＆パウバート、ニブルズ。

Disney characters Yummy!スイーツマスコット Part2

2025年12月8日週発売「Disney characters Yummy!スイーツマスコット Part2」(全4種・400円)

2025年12月8日週に発売する、タカラトミーアーツのガチャシリーズから登場する「Disney characters Yummy!スイーツマスコット Part2」(全4種・400円)は、人気のディスニーキャラターがかわいいスイーツに変身したマスコットシリーズの第2弾。「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」のクリームソーダは、グラスとお皿にクリア素材を使用。

ラインナップは、「"ニック・ワイルド"クリームソーダ」「"ジュディ・ホップス"クリームソーダ」「"ディズニー スティッチ"パンケーキ」「"フランダー"レモンソルベ」の全4種。

ズートピア２ ファッションリング

2025年12月8日週に発売する、タカラトミーアーツのガチャシリーズから登場する「ズートピア２ ファッションリング」(全5種・300円)は、映画『ズートピア２』シリーズに登場するキャラクターたちがデザインされた、オシャレなファッションリング。お出かけする時に好きなキャラクターをつければ、テンションが上がること間違いなし。

ラインナップは、ゲイリー、ニック・ワイルド、ジュディ・ホップス、パウバート、ニブルズの全5種。

パックンチョ ミニチュアチャーム～ズートピア2～

2025年12月第4週に発売する、バンダイのガシャポンシリーズから登場する「パックンチョ ミニチュアチャーム～ズートピア2～」(全8種・300円)は、人気のパックンチョミニチュアチャームから、ズートピア2のデザインが登場。パッケージとパックンチョ本体にそれぞれキャラクターが描かれている。

(C) Disney