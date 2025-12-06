ピザハットは、12月の8日・9日・10日の「ハットの日」に、恒例の持ち帰り810円～・ハーフ&ハーフ・4シリーズラインアップに加え、限定店舗で500円のSサイズピザ、450円の「しらす明太マヨポテト」が登場するキャンペーンを実施する。

ハットの日

ピザハットでは、毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、毎月変わる対象商品を持ち帰り810円〜提供するキャンペーンを実施している。

12月の対象商品は810円のピザが6種類、1,100円のピザが5種類、1,300円のピザが1種類、サイドメニューが2種類。さらに、一部店舗では500円のSサイズピザや追加のサイドメニューも展開される。

「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「イタリアントマト&ガーリック」「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」「めちゃ盛りWマヨコーン」の定番6種類のピザ(Mサイズ)が持ち帰り限定で810円に。通常価格より1,050円お得になる。

「ガーリックミートグルメ/ペパロニクラシックのハーフ&ハーフ」「クリームチーズベーコン/直火焼 テリマヨチキンのハーフ&ハーフ」「とろっとカルボナーラピザ/アスパラベーコーンのハーフ&ハーフ」「芳醇ベーコンマッシュルーム/海老マヨ明太ベーコンのハーフ&ハーフ」「フレンズ4」が持ち帰り限定で1,100円に。通常価格より最大1,480円お得になる。

大人気ピザ「ピザハット・ベスト4」(ほっくりポテマヨソーセージ/ピザハット・マルゲリータ/特うまプルコギ/テリマヨチキン)がお持ち帰り限定で1,300円に。通常価格より1,890円お得になる。

なお、810円、1,100円、1,300円対象商品は、生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」から選べるが、「ふっくら鉄鍋パンピザ」を選んだ場合は別途生地料金が必要となる。

大人気3種類のサイドメニューがピザとセットでお得に

また、対象のサイドメニューがピザとセットでお得に購入できる。「ハットフライポテト(Mサイズ)」「もちっと! ハニーフォカッチャ」は通常価格より250円お得な250円で、「しらす明太マヨポテト(一部店舗限定)」は通常価格より150円お得な450円で販売。

「ピザハット・マルゲリータ」「ペパロニクラシック」「じゃがマヨコーン」「めちゃ盛りWマヨコーン」「芳醇ベーコンマッシュルーム」「イタリアントマト&ガーリック」の贅沢な6種類ピザ(Sサイズ)が持ち帰り限定で500円に。通常価格より900円お得になる。なお、生地は「ハンドトス」限定での販売。

同キャンペーンは、一部を除く全国のピザハット店舗にて実施される。