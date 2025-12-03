餃子の王将は、2025年12月24日と25日に、各種割引処理後の会計金額500円毎に「税込250円割引券」をプレゼントする「創業祭」を、2025年12月15日～2026年1月12日に、スタンプを集めると餃子2人前以上の注文で1人前が無料になる「年末年始お客様感謝キャンペーン」を実施する。

「餃子の王将」は、1967年12月24日に京都四条大宮で創業。創業58年分の感謝を込めて開催される「創業祭」では、2025年12月24日と25日の2日間限定で会計500円毎に「税込250円割引券」をプレゼント。

創業祭 ポスター

割引券の有効期間は2025年12月26日～2026年3月31日で、全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」にて実施される。割引券は、創業当時の餃子試食券の復刻デザイン版となっている。

「年末年始お客様感謝キャンペーン」では、2025年12月15日～ 2026年1月12日の期間中、各種割引処理後の会計金額500円毎にスタンプ1個が押印される。スタンプを4個集めると、次回利用時に餃子2人前以上注文した際に1人前が無料になる「餃子1人前無料券」がもらえる。

年末年始お客様感謝キャンペーン ポスター

なお、「餃子1人前無料券」の使用期限は2026年1月31日まで。全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」にて実施される。

他にも、12月・1月限定で、オイスターソースのコクと魚介ダシの旨味が効いたアツアツ餡が北海道産小麦粉を使用したモチモチの旨麺に絡む、食べ応えのある「五目あんかけラーメン」(858円)も販売している。