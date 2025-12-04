FOOD & LIFE INNOVATIONSは「鮨 酒 肴 杉玉」にて、12月3日よりふぐの握りの食べ比べや蟹を使った贅沢包みなどが登場する「ふぐ蟹贅沢三昧」を開催する。

今回の目玉商品は、ふぐを堪能できる「ふぐの握り 食べ比べ[3貫]」(530円)だ。弾力のある身が特長のふぐに、醤油、大根おろしと一味唐辛子、柚子昆布をそれぞれトッピングし、一皿で3種類の味を楽しむことができる。また、冬の味覚である蟹を使用した寿司が登場する。「紅ずわい蟹・中とろ・塩雲丹・いくら 冬の贅沢包み」(390円)は、紅ずわい蟹のほぐし身、中とろのたたき、塩雲丹、いくらを一度に味わえる、まさに贅沢な一貫となっている。「紅ずわい蟹 てんこ盛り[1貫]」(390円)は、シャリとネタの間にかにみそと柚子胡椒を混ぜたものをのせ、紅ずわい蟹の棒肉とほぐし身をふんだんに盛り付けた。その他、ぷるぷる、こりこりとした食感が特長の千切りのふぐ皮とふぐのヒレをトッピングした「ふぐ皮のぷるぷる茶碗蒸し」(490円)は、お好みのタイミングでシャリを加えて混ぜると、ふぐ雑炊としても楽しめる。さらに、骨付きふぐを店内で揚げた「ふぐの骨付き唐揚げ[6個]」(550円)や濃厚でクリーミーな味わいの白子に醤油を纏わせて炙った「ふぐ白子の醤油炙り」(350円)などの一品料理も取り揃えている。

そして同日より、新酒ならではのフレッシュな香りとあっさりとしたキレの良い味わいが特長の「義侠 五百万石 しぼりたて生原酒」が登場する。