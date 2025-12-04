パスタ専門店「ジョリーパスタ」は12月4日より、冬にぴったりな温かいスープパスタ2品と鉄板パスタ1品を販売している。

ジョリーパスタの冬の定番商品“スープパスタ”からは、ぷりぷり食感の播磨灘産牡蠣が主役の「～スープパスタ～ 播磨灘産牡蠣のクリームスープ」と、エビの旨みが溶けこんだ「～スープパスタ～ たっぷりエビのガーリックトマトスープ」が登場。

「～スープパスタ～ 播磨灘産牡蠣のクリームスープ」は、牡蠣の旨みが溶けこんだクリームスープに、播磨灘産牡蠣、キャベツ、パプリカ、ベーコン、しめじを合わせた、具沢山なスープパスタ。旨みたっぷりの牡蠣と、野菜の甘みは、濃厚なクリームスープと相性抜群。別添えの西洋わさびを加えれば、上品で爽やかな味わいに変化する。価格は1,529円。

「～スープパスタ～ たっぷりエビのガーリックトマトスープ」は、2種類のエビとガーリックをつかったトマトスープのパスタ。ぷりぷりの赤エビやむきエビ、しめじ、ベーコン、ほうれん草などの旨みがトマトの程よい酸味やガーリックの風味と絶妙にマッチ。ガツンと香るガーリックが食欲をそそる一品となっている。価格は1,309円。

また、“鉄板パスタ”の新商品として、「“鉄板パスタ” たっぷりチーズの感動ボロネーゼ」も登場。ジョリーパスタこだわりのボロネーゼソースにとろ～りチーズソースや粉チーズをのせ、仕上げにバーナーで炙った熱々のパスタで、鉄板ならではのおこげや麺のパリッとした食感も楽しむことができる。価格は1,419円。