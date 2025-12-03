物語コーポレーションが展開する「焼肉きんぐ」は、五大名物のリニューアルを記念し、12月10日より「きんぐの肉大抽選会」を開催。「焼肉きんぐ」公式アプリ会員証を提示した利用者を対象に、5,000円の会計ごとにアプリ内で豪華景品が当たる抽選券1枚が配布される。

きんぐの肉大抽選会

同キャンペーンの当選内容は以下の通り。

1等は「肉1年分(1kgを12ヶ月間毎月配送)」が1人に当たる。2等は「肉5kg」が29人に、3等は「29%割引アプリクーポン(60日期限)」が290人に、4等は「15%割引アプリクーポン(60日期限)」が2万9,000人に当たる。

また、期間中に利用した人全員に、参加賞として「5%割引アプリクーポン(16日期限)」が付与される。

当選は、2026年2月9日に、「焼肉きんぐ」公式ホームページにて掲載される当選者番号またはアプリから確認できる。当選者には、応募時に使用したアプリアカウントへプッシュ配信で連絡が届き、2026年2月24日までにプッシュ配信に記載の専用フォームに情報を入力後、順次景品が配送される。

なお、期日までに入力フォーム内に必要項目が入力されなかった場合およびその他運営が不適切と判断した場合は当選が無効となる。