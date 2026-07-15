スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年7月22日より、真夏にぴったりなオレンジ ＆ マンゴーを主役とした3種のビバレッジを販売する。

『ぎゅぎゅっと オレンジ ＆ マンゴー フラペチーノ』

『ぎゅぎゅっと オレンジ ＆ マンゴー フラペチーノ』は、オレンジの果肉感とマンゴーのコクをぎゅぎゅっと詰め込んだ、まるで果実をそのまま頬張っているようなフラペチーノ。

フラペチーノのボディには、甘みや酸味、香りの異なる4種のオレンジを使用し、そこにマンゴー果汁のコクのある甘さを合わせている。カップの底には、手でほぐしたような食感のオレンジ果肉とコクのあるマンゴー果汁、甘酸っぱいブラッドオレンジゼリー。飲み進めるたびに、つぶつぶとした果肉とぷるっとしたゼリーが重なり合い、オレンジとマンゴーのみずみずしい風味が広がる。

さらに、ハニーブラッドオレンジソースとホイップクリームを混ぜ合わせることで、まろやかな味わいへの変化も楽しめるとのこと。オレンジとマンゴーのおいしさを、真夏の気分を盛り上げる鮮やかなオレンジ色のコントラストとともに楽しめる商品。

ホワイトモカフレーバーシロップやシトラス果肉を追加して、自分好みにコクや爽やかさをプラスするカスタマイズもおすすめとのこと。

『チラックス ソーダ オレンジ ＆ マンゴー』

昨年より展開し好評の“チラックス ソーダ”シリーズから『チラックス ソーダ オレンジ ＆ マンゴー』が登場。

気分を切り替えたいときに寄り添う一杯として、華やかな香りと心地よい炭酸で、Chill & Relaxなひとときを演出。同商品は、フルーティーで爽やかなオレンジ果肉とマンゴー果汁とブラッドオレンジゼリーにソーダを加え、スターバックスオリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせたビバレッジ。

“チラックス ソーダ”のために開発したグリーンシトラスの香りに、オレンジとマンゴーのみずみずしい風味、ソーダのキレのあるドライな飲み心地が重なり、暑い夏の気分転換にぴったりな一杯。また、シトラス果肉を追加するカスタマイズで、より爽やかでフレッシュな味わいを楽しめるとのこと。

『クラフト ジューシー オレンジ ＆ マンゴー ティー』

『クラフト ジューシー オレンジ ＆ マンゴー ティー』は、ジューシーなオレンジ果肉とブラッドオレンジゼリー、マンゴーの甘さ、コクを重ね、ほどよく渋みのあるブラックティーと調和した、大人の贅沢感を味わえる一杯。

カップの底には、オレンジ果肉とマンゴー果汁と、甘酸っぱいブラッドオレンジゼリーをブレンド。ごろっとジューシーな食感を存分に楽しめる。飲むたびにみずみずしい果実の風味が広がる、暑い夏のクールダウンにもぴったりな軽やかな味わい。

また、ブラックティーをパッションティーに変更するカスタマイズで、オレンジの香りとマッチした、見た目も味もより華やかな風味も楽しめるとのこと。

商品の価格と発売日

■商品名／価格

『ぎゅぎゅっと オレンジ ＆ マンゴー フラペチーノ』 ※Tallサイズのみ

＜持ち帰りの場合＞707円 ＜店内利用の場合＞720円

※マンゴー果汁５％未満



『チラックス ソーダ オレンジ ＆ マンゴー』

＜持ち帰りの場合＞Tall 579円 / Grande 624円 / Venti 668円

＜店内利用の場合＞Tall 590円 / Grande 635円 / Venti 680円

※マンゴー果汁５％未満



『クラフト ジューシー オレンジ ＆ マンゴー ティー』

＜持ち帰りの場合＞Tall 618円 / Grande 663円 / Venti 707円

＜店内利用の場合＞Tall 630円 / Grande 675円 / Venti 720円

※マンゴー果汁５％未満



■販売期間：2026年7月22日(水)～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。

■取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）