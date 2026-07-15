セブン - イレブンは7月21日から、ストローで混ぜながら楽しむ「まぜまぜスイーツ 黒蜜きなこ わらびもち入り」を全国の店舗で順次発売する。きな粉ミルクのやさしい甘さと黒糖わらびもちを組み合わせ、焙煎きな粉の香ばしさを楽しめるひんやり和スイーツとなっているとのことだ。

まぜまぜスイーツ 黒蜜きなこ わらびもち入り

黒糖わらびもちときな粉ミルクを重ねた3層仕立て

「まぜまぜスイーツ 黒蜜きなこ わらびもち入り」(429.84円)は、黒糖わらびもち、きな粉ミルク、ホイップクリームを重ねた3層仕立てのスイーツ。ストローで混ぜることで、クラッシュしたわらびもちの弾力となめらかなのど越しが楽しめるという。時間が経っても固くなりにくい、ぷるぷるとした食感も特徴となっている。

まぜまぜスイーツ 黒蜜きなこ わらびもち入り 429.84円

販売エリアは、北陸、愛知県、岐阜県、三重県、沖縄県を除く全国。7月21日から順次発売する。喉に詰まるおそれがあるため、よく噛んで食べる必要がある。

「まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り」も販売中

「まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り」(429.84円)は、抹茶わらびもち、抹茶ミルク、ホイップクリームを重ねた3層仕立てのスイーツ。抹茶の豊かな香りと旨みがミルクの甘みを引き立てる一品となっている。

まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り 429.84円

販売エリアは沖縄県を除く全国で、東海地方の一部・北陸では別規格商品を販売している。