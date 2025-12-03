劇場版名探偵コナンの29作目となる最新作のタイトルは『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（はいうぇいのだてんし）』に決定、公開日は2026年4月10日と発表された。

青山剛昌先生描き下ろしのティザービジュアルも解禁となり、その中心に描かれるのは、白バイにまたがった〈萩原千速(はぎわらちはや)〉とコナン。劇場版初登場となる千速は、初対面で蘭が「風の女神」と思わず賞した神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員。

8月末に超特報と共に、新たに千速の声優を務めるのが沢城みゆきであることが解禁された際には、Xで「30万いいね」がつき、超特報投稿時における歴代最大値を記録するなど、初登場ながら大きな期待が寄せられているキャラクターだ。

その後ろには、千速とは初対面でありながら、バイク乗りという共通点を持つ高校生探偵〈世良真純(せらますみ)〉と神奈川県捜査一課警部であり、日々千速に振り回されてばかりの〈横溝重悟(よこみぞじゅうご)〉。さらにその上には、千速の弟〈萩原研二(はぎわらけんじ)〉とその親友〈松田陣(まつだじん)平(ぺい)〉というすでに殉職した2人の姿も描かれている。

ティザービジュアル

(c)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会