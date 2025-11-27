12月5日に公開となるディズニー・アニメーション作品『ズートピア２』。その公開を記念して、TOHOシネマズをズートピア化計画が発表された。

動物たちが人間のように暮らすズートピアの世界観からインスピレーションを受け、「もしもTOHOシネマズがズートピアの世界にあったら」をコンセプトに、TOHOシネマズをズートピア化。

TOHOシネマズをパロディした“ZOOHOシネマズ”の特設サイト「ZOOHOシネマズ公式ホームページ」が、11月27日より期間限定オープンする。一見すると、TOHOシネマズの本物の公式ホームページかのような同サイトには、拍手も、歓声も、遠吠えもOKな応援上映ならぬ“遠吠えシアター”の案内や、ジュディたちウサギの大好物であるにんじんをたっぷりと使った売店メニューのページも。

さらに、誰もが知る有名作品をパロディした映画ポスター制作され、『ズートピア２』に登場するヘビ・ゲイリーにちなみ、『トイ・ストーリー5』が『ヘビ・ストーリー5』に、前作から大人気の毛で“もふもふ”な動物たちにちなみ、『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』が『ファンタスティック・ファー』、『プラダを着た悪魔２』が『モフモフを着た悪魔２』になっている。またディズニー作品以外の邦画作品のポスターもズートピア風にパロディされており、今年大ヒットを記録した『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』が『警察官ニック 理想の楽園（ズートピア）』に、そして12月12日に公開を迎える『ロマンティック・キラー』が『ズーマンティック・スリラー』にズートピア化している。

なお、TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ渋谷、TOHOシネマズなんばでは、この“ZOOHOシネマズ”をテーマにした特別装飾も展開。サイト上だけでなくリアルでも、ズートピアの世界にある映画館を訪れた気分を味わうことができる。

ズートピアシアター

まるでズートピアのキャラクターたちと一緒に映画を観る感覚を味わえる特別なスクリーン“ズートピアシアター”が、12月5日から全国5都市7劇場にて期間限定でオープンする。

シアター内の特別シートには、ジュディとニックに加え、今回新たに登場する、ゲイリーやニブルズ、パウバートなど、全12種のキャラクターたちがプリントされている。また、『ズートピア２』を“ズートピアシアター”で鑑賞した人限定の入場者プレゼントとして、ジュディとニックが映画館のシートに座っている特別デザインのスマホステッカーの配布も決定。さらに、本編上映前には、日本版声優を務める上戸彩（ジュディ役）、森川智之（ニック役）、下野紘（ゲイリー役）からのスペシャルグリーティング動画も上映される。ズートピアシアターでの鑑賞料金は、通常チケット価格＋200円。期間は12月5日～21日。

■ズートピアシアター上映劇場

TOHOシネマズ 日比谷（2D吹替）

TOHOシネマズ 渋谷（2D字幕）

TOHOシネマズ なんば（2D吹替）

TOHOシネマズ 赤池（2D吹替）

TOHOシネマズ ららぽーと福岡（2D吹替）

TOHOシネマズ すすきの（2D吹替）

シネマイクスピアリ（2D吹替）

(c)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.