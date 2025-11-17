バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、今週11月第4週に発売するアイテムをご紹介します。

ジュエルペット めじるしアクセサリー

ジュエルペット めじるしアクセサリー

「ジュエルペット めじるしアクセサリー」は、2009年から2015年にかけて放送されたテレビアニメ「ジュエルペット」のめじるしアクセサリー。価格は300円、全5種。

ココモとスモア めじるしアクセサリー

ココモとスモア めじるしアクセサリー

「ココモとスモア めじるしアクセサリー」は、イラストレーター・穂の湯さんが手掛ける「ココモとスモア」のめじるしアクセサリー。黒耳のココモ、白くてまふまふなスモア、ミニミニボディな犬めだかのもちもちなフォルムが可愛い! 価格は300円、全6種。

パンダコパンダ めじるしアクセサリー

パンダコパンダ めじるしアクセサリー

「パンダコパンダ めじるしアクセサリー」は、1972年に劇場公開された、宮崎駿&高畑勲コンビによるオリジナル中編アニメ『パンダコパンダ』のめじるしアクセサリー。給食のカレーをかぶってしまったパンちゃんもラインナップ。価格は300円、全5種。

名探偵コナン めじるしアクセサリー2

名探偵コナン めじるしアクセサリー2

「名探偵コナン めじるしアクセサリー2」は、名探偵コナンのめじるしアクセサリー第二弾。価格は300円、全5種。

ハローキティ アメリカンデザインめじるしアクセサリー

ハローキティ アメリカンデザインめじるしアクセサリー

「ハローキティ アメリカンデザインめじるしアクセサリー」は、アメリカンなデザインのハローキティがラインナップ。価格は300円、全5種。