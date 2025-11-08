テレビアニメ『名探偵コナン』は2026年、放送開始から30周年を迎える。その幕開けとして1月3日16時30分より、『名探偵コナン エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件』を1時間スペシャルで放送する。

イントロダクション

物語は、黒ずくめの組織の薬で“江戸川コナン”になる少し前。高校生探偵・工藤新一は、幼なじみの毛利蘭と米花水族館を訪れていた。目的は、別居中の蘭の両親・毛利小五郎と妃英理を仲直りさせるための作戦「水族館ドッキリ再会ラブラブ復活大作戦」の下見。しかし、楽しい時間は一瞬で終わりを告げる。人だかりの先に漂う異様な空気に、新一は殺人事件を察知し、蘭に係員を呼ぶよう指示する。叫び声も聞こえなかったのに、なぜ事件に気づいたのか尋ねる蘭に、新一は「匂いだよ」と答え……。血の匂いを嗅ぎつけて現場へ赴き、持てる感覚のすべてを使って犯人を割り出す、緋色の高校生探偵の推理劇が始まる！そして、事件の先には、あの日へと繋がる“もう一つの下見”が……!?

名探偵コナン 思い出主題歌企画

アニメ放送30周年を記念して、特別企画「名探偵コナン 思い出主題歌企画」も実施。本放送では、原作者・青山剛昌と江戸川コナン役・高山みなみ、工藤新一役・山口勝平、毛利蘭役・山崎和佳奈の4名が過去のオープニング、エンディング曲から“思い出主題歌”を発表する。

