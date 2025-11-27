ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは2026年1月30日より、日本発の世界的人気エンターテイメント作品の“超リアル”な世界に全身で飛び込むことができるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催する。

本イベントには、人気作品「名探偵コナン」「呪術廻戦」「葬送のフリーレン」、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズ、「モンスターハンターワイルズ」の5大作品が一堂に集結。まずは2026年1月30日より、「名探偵コナン」「呪術廻戦」、東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズのアトラクションがスタート。「葬送のフリーレン」は2026年初夏頃に登場する。なお、現在開催中の「モンスターハンターワイルズ」は5月17日まで楽しむことができる。

名探偵コナン

緊迫感MAXの謎解き体験で、コナンの世界を全身で体感できる『名探偵コナン・ワールド』では、リアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ」、ストーリー・ライド「名探偵コナン×ストーリー・ライド」、音楽と緊迫アクションが交差するまったく新しい“ミステリー×食×音楽”体験「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」という3つのアトラクションが登場する。

開催期間は、「名探偵コナン・ザ・エスケープ」「名探偵コナン×ストーリー・ライド」が2026年1月30日～6月30日、「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」は2026年1月30日～5月31日。

呪術廻戦

呪術廻戦では、“超リアル”な「呪術廻戦」の世界を全身で体感できる4Dシアター・ショー・アトラクション「呪術廻戦・ザ・リアル 4-D」が、完全新作オリジナル・ストーリーで復活するほか、ストーリー・ライド「呪術廻戦×ストーリー・ライド」も登場。いずれも開催期間は2026年1月30日～8月18日。

東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズ

東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズからは、極上ミステリーの世界に本当に入り込み、自身が登場人物となって生身で推理する“究極の参加型リアル・ミステリーショー”「狙われた仮面舞踏会」が開催される。

―― 舞台は「ホテル・コルテシア」。仮面を身に着け食事を楽しむ宴に参加していると、突如会場に「殺害予告」の映像が流れる。あなたは、仮面の裏に隠された真相を見破ることができるか!? ――

ビュッフェには、イタリアの名物料理「ボルペティのトマトクリーム煮込み」や「サルシッチャとキャベツのラグー」などを中心に色とりどりのメニューが並ぶ。所要時間は130分となっており、価格は8,600円(大人・子ども共通)。開催期間は2026年1月30日～6月30日。

葬送のフリーレン

2026年初夏には、TVアニメ「葬送のフリーレン」がパークに初登場。どんなアトラクションが用意されているのかは、お楽しみ。

モンスターハンターワイルズ

一足早くオープンしているのが、大ヒットゲーム「モンスターハンターワイルズ」初の世界観レストラン『モンスターハンターワイルズ ～モリバーの宴～』。緑豊かな緋の森にある“モリバーのアジト”を再現した同レストランでは、にぎやかな獣人族モリバーや、ハンターの頼れる相棒オトモアイルーが焚き火を囲んで出迎えてくれるという。

ジュラシック・パーク内にある「ロストワールド・レストラン」にて、2026年5月17日までオープンしている。

なお、スマートフォンで誰でも気軽に参加できるARスタンプラリーとして、「環境生物と大型モンスターの生態調査」に挑戦する特別調査クエストが発動中。

オトモアイルーからのメッセージと、調査リストをたよりにパーク中を 巡り、「大回復ミツムシ」など、ゲームの世界から飛び出してきた環境生物たちを探し出し、全てのクエストをクリアすると、スペシャル特典として、「モンスターハンターワイルズ」のゲーム内(PlayStationⓇ5/Steam)で使用できる、【USJ】スペシャルコスメティックセットとして、オトモ装備とチャームが手に入る特典コードをゲットすることができる。

