カプセルトイの「いきもん」から、本物そっくりな「アマガエル」のめじるしマスコットが登場。あまりにリアルな姿に、SNSがざわついています(笑)。

NTC MONO PLUS「アマガエル めじるしマスコット」が本日より順次発売開始となります。

ネイチャーテクニカラーならではの「まるで本物」にみえるリアルなアマガエルが、めじるしマスコットとしても登場です!

ディスプレイポップで主張しているように、傘につけるのが大変かわいくてオススメなんですが、もちろん身の回りの日用品など、工夫次第でいろんなところに着けられます。

アヒルや月齢で最近弊社を知った、という方にも是非、弊社のアマガエルを手に取ってもらえると嬉しいです!

全8種 / 300円 / カプセルトイ(広報2号)

NTC MONO PLUS「アマガエル めじるしマスコット」

こちらが、NTC MONO PLUS「アマガエル めじるしマスコット」です。

手足を折りたたんだこのフォルムといい、ボディカラーといい、何より今にも動き出しそうな目。すべてがリアルに再現されていて、本物と見紛えるレベル。いくら“まるで本物”って言ったって、見れば分かる……と思っていたら大間違いでした!!

このビジュアルに、SNSでは「そっくり過ぎる･･･」「傘についてたらひえぇってなりそうw」とゾワゾワする人もいれば、「これぇ!こういうのが欲しかった!」「可愛い!よい!! みんななら、何処につけますか?」「これ、かわいい。財布とかに着けたい!」「ネイチャーテクニカラーは毎回天才」と、ワクワクする人も。雨の日に持ち歩けばよりリアルに見える本商品。傘に付けたりしたら、周囲をギョッとさせちゃうかもしれませんね(笑)。

ラインアップは、「みどりいろ」「緑地に濃緑色」「緑灰地に黒色」「褐色地に焦茶」「しろいろ」「みどりいろ(まぶた閉じ)」「黄色素胞欠乏」「アルビノ」の全8種。1回300円です。

雨の日が待ち遠しくなっちゃう「アマガエル めじるしマスコット」。傘やポーチなど身の回りのものに付けて、アマガエルとの日常を楽しんでみてはいかがでしょうか?