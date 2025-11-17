福島県にある水族館「アクアマリンふくしま」が、ある生き物を正面から見たときの画像を公式Xにポスト。その意外な正体に、驚きの声が寄せられています。

さて、何の生き物なのか分かりますか??

穴の中に、白っぽい顔した生き物が隠れていますね。ごつごつした顔と、黄色い縁で覆われた目だけでは分かりませんが、わずかに見える頭のドット柄がヒントかも!?

正解は……、こちらです!

11月11日は

#チンアナゴの日

チンアナゴは、正面の愛くるしい顔が魅力です。

水槽掃除のときに近づくと、危険を感じて一斉に砂の中に潜っていきます。

”見つかっちゃった!”

#そこらじゅうにチンアナゴ

#アクアマリンふくしま

(@aquamarinestaffより引用)

チンアナゴの顔って、正面から見るとこんな風なんですね。水槽の中でゆらゆら揺れているときとは、まったく印象が違って見えます! ちょっと驚きです。

まさかの正体に、SNSでは「一生見れないだろうな…と思ってた穴の上からみたチンアナゴだ!!!!!なんてこった!!!(大興奮)」「隠れたチンアナゴ、可愛いw」「チンアナゴの正面推せる!!」「このアングルは飼育員さんならではですね!」といった声が。しかし一方で、「こ、こわい…」「夢に出てきそう…正面顔こわい」といった声も。確かに、この顔でジーっとこちらを見つめられたら、ギョッ!!としちゃうかも(笑)。

今回、ちょっと怖い一面を見せてくれたチンアナゴですが、いったん外に飛び出せば、その愛くるしい姿で私たちを癒してくれる……。そんなギャップに、ますます惹かれてしまいそうです。次に水族館を訪れる際は、いろんなアングルから観察してみてくださいね。