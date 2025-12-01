バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、今週11月第3週に発売するアイテムをご紹介します。

おかあさんといっしょ ふらっとめじるしアクセサリー

「おかあさんといっしょ ふらっとめじるしアクセサリー」は、「おかあさんといっしょ」に登場するお兄さん＆お姉さんの多様な姿が楽しめる「めじるしアクセサリー」。価格は300円、全8種。

ラインナップは、「シルエットはかせ、あーぷん」「ポーズマン、ルチータ」「クレッピー、やころ」「オタマジシャン、みもも」「ゆういちろうお兄さん、ナーニくん」「まやお姉さん、ナーニくん」「ゆういちろうお兄さん、まやお姉さん」「かずむお兄さん、あづきお姉さん」。

くまモン めじるしアクセサリー

「くまモン めじるしアクセサリー」は、2025年でデビュー15周年を迎える熊本県PRキャラクター「くまモン」のめじるしアクセサリー。価格は300円、全5種。

ラインナップは、「デコポンくまもん」「足上げくまモン」「ガシャポンくまモン」「いちごくまモン」「振り向きくまモン」。

家庭教師ヒットマンREBORN! めじるしアクセサリー

「家庭教師ヒットマンREBORN! めじるしアクセサリー」は、価格300円、全6種。

ラインナップは、「リボーン」「沢田綱吉」「獄寺隼人」「山本武」「雲雀恭弥」「ランボ」。

うさぎのモフィ めじるしアクセサリー

「うさぎのモフィ めじるしアクセサリー」は、クリアパーツがかわいい価格300円、全6種。 ラインナップは「モフィ」「ソラ」「モグ」「ケリー」「リー」「スー」。