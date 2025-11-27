フェスやライブでロックを聴くと、興奮してヘッドバンキングしまくる人もいると思いますが、「道の駅ウミガメ公園」(三重県)でも、なんと、あのゾウガメがテンションMAXに!笑

その瞬間をとらえた画像がポストされると、「ぶちあがっててかわいい」とSNSを中心に話題となっています。

サツマイモはテンション上がるようです

(@umigame_kouenより引用)

こちらは、サツマイモを前にして、テンションMAXにぶち上ってしまったゾウガメです。のっそのっそと動くイメージしかないゾウガメが、サツマイモにかぶりつきながらまさかのヘッドバンキング!! 原型をとどめていないサツマイモと顔の残像が、その激しさを物語っています(笑)。

この投稿を見た人からは、「ぶちあがっててかわいい」「こんな速い動きも出来るんですね(驚)」「テンションあがってキターーー!イチローかw」「気持ち、わかる」「おイモは美味しいもんね～」「わたしと同じだ」と、みなさんほっこり。のっそり歩く姿もかわいいけれど、ハイテンションなゾウガメも魅力的ですよね。そんなゾウガメのレアな姿に5.1万ものいいね(11月25日現在)が集まっています。

私たちをほっこり癒してくれたゾウガメ。三重県を訪れる際には、ぜひ「道の駅ウミガメ公園」へお立ち寄りください!! その姿、現地で目撃できるかもしれませんよ。