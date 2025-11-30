お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が27日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。番組スタッフとの打ち合わせで感じた“プレッシャー”を明かした。

岡村隆史

「俺からしたらプレッシャー」「まだこう言ってくる人おんねや」

岡村は、ある番組収録の打ち合わせで、「ここで爆笑を取ってもらって」「ここで笑い取ったら、次行けるんで」と説明されたといい、「ホンマにこんな人おんのやと思って」と吐露。一方、「いてるいてる。打ち合わせを盛り上げるために言ってるんじゃないねんな」と共感した矢部浩之も、「俺はだから質問した。“これ大爆笑ならなかった場合は?”って。“そこは矢部さんが大爆笑で終わっていただいて……”って。なかなか引かない(笑)」と苦笑いだった。

「ボケでもないというか、真面目に言わはるからさ」と戸惑い気味の岡村だったが、「(本番は)スーッと終わって、“さすがですね!”とか言われて」と無事に笑いが取れた様子。「もしかしたら、向こうは“盛り上げてください!”っていう意味で言ってはるのかもわからんけど……」と前置きしながらも、「俺からしたらプレッシャーやし。ボケなのかどうかもわからない。ここでしっかり笑い取らんとあかんねや、まだこう言ってくる人おんねやって」と最後までぼやいていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。