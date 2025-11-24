お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が20日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。過去の“空き巣被害”について詳細を語った。

岡村隆史

同級生に連絡「来てくれ!」「こんな怖いところで寝られへん」

2004年に自宅マンションで空き巣被害に遭った岡村。幸い、盗まれた物はなかったが、「(マンションの)一番上やってんで。一番上で前から丸見えのところやったのに。ベランダの窓ガラス割って入ってきてん」と吐露。「カーテンぶわーって動いてるし、おかしいなと思ったら、下にぶわーってガラス片落ちてて」「引き出しっちゅう引き出しが全部開いてんねん」と状況を説明し、「警察が『プロの犯行ですね』って。足形みたいなのが、ベランダのところで取れたけど。結局、捕まらんまま」と明かした。

また、その日は窓ガラスが割れた状態のまま、就寝することに。岡村は、「もう怖かった。そこで寝なあかんやんか。ガラスが割れてる状態で」とつぶやき、「同級生の鈴木健介に“来てくれ!”って。“空き巣入られてん。お前来てくれや。こんな怖いところで寝られへんわ”言うて、泊まってもらった」と親友で俳優の鈴木健介を呼び出したという。改めて、「怖いで、あれはホンマに。もしかしたら、何か盗られてるかもわからへんけど、何も盗られた形跡がなかった」と空き巣被害を振り返った。

さらに、岡村は、同じマンションに、歌手で俳優の福山雅治と、俳優の加藤晴彦が住んでいたことも告白。福山とは、「お互いに家を行き来とかさせてもらった」そうで、「ワインセラーとか、ギターとか置いてあるわけですよ。アンティークなカメラとか。間接照明やし。かっちょええなぁと思って。ウチとは全然ちゃうかった」と回顧。しかし、「そうこうしてるうちに空き巣に入られてん。俺のところに」とぼやき、「そしたら、みんなバーッと一斉に引っ越しして……」と苦笑いで打ち明けていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。