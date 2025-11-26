お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が20日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。“眉毛アートメイク”の施術を打ち明けた。

「ちょっと違和感あるぐらい濃い」「今日は“ボーン”やな」

トーク中、相方の矢部浩之に、「ちょっと眉毛濃いな、今日」「全然話が入ってけえへんかってん。今日は“ボーン”やな」とツッコまれた岡村。「誰も気づかんかったら、そのままいこうと思ったんですけど……」と気まずそうにしながら、「眉毛アート入れてきました」と告白。矢部に、「ちょっと違和感あるぐらい濃いな。昔の郷ひろみさんのモノマネする人ぐらい」と言われ、「今日は入れたてなんて、ちょっと濃いめにはなってますけど」「落ち着くまで一週間はかかる」と釈明した。

“眉毛アートメイク”はこの日で2回目だといい、「昔は一回入れると消えないって言われてましたけど。これはだんだん薄くなってくるので。今は一番濃い状態ですけど、だんだん落ち着いてくる」と語り、「何年か経ったら薄くなるので、また少ないところに足していくスタイル」と説明。さらに、「“(眉毛を)整えずに来てください”って言われたんで、整えずにいったんで。ちょっとボサッとした感じになってます」と話し、眉毛の濃さが“最大級”になっている様子だった。

また、今後収録を控えるテレビ番組について、「どこかで、“あれ? 岡村、眉毛……”ってなる瞬間が出てくると思います。“今日はちょっと濃いな”っていう」と語った岡村。矢部が、「ちょっと先の番組だと、この姿が見られるかもしれない」と含み笑いすると、「年末の番組は、ちょっと濃いめでいかせていただくことになると思います。年末年始の番組が、ちょっと多少濃いめの感じ」と話していた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。