お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が6日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。明石家さんまとのプライベートエピソードを明かした。

明石家さんま

「何も言わんと、伝票パンッて取って…」

最近、焼肉屋に行ったという岡村は、「入口で知り合いのディレクターさんがいて。“今からさんまさん来られますよ”って」と回顧。別の階で食事をしていたものの、「あいさつ行かへんのもどうなのかなと思って。ほんなら、ここのご飯代出してもらおうと思って。さんまさんに」と話し、さんまのマネージャーに取り次いでもらったという。いざ、あいさつに行くと、「おう!」とだけ言われ、「何も言わんと、伝票パンッて取って。“ほな頼むで!”って。頼むのはこっちやのになと思いながら。当たり前のように伝票取って」とさんまの“神対応”に感激した様子だった。

その数日後、今度はイタリアンで食事をしていると、偶然にもさんまが来ていたという。再び、あいさつに向かうと、さんまは、「なんや! お前、俺のことつけとんのか?」と苦笑しつつ、「払っとく払っとく」とお会計を快諾。さんまが先に帰ってしまったため、岡村は、「ワインも全部一番高いやつ頼んで。ここまではさんまさんが出してくれはるんやろうな、そのあとは自分らで出さなあかんなって。そこからはだいぶ金額を抑えていった」そうだが、「“チェックお願いします”って言うたら、“全部さんまさんが支払われてます”って」と打ち明けた。

過去にも、焼肉屋でバッタリ会い、「何でも好きなやつ食え」「20～30万食わんか。5～6万やったら、ネタにもならんねん!」と言われたという岡村。帰宅後にお礼の連絡をしたが、「“明日はどこでご飯食べますか?”って。“断食や! 明日は断食やねん!”って言われ……」と明かして苦笑い。「ホンマに続けて、飯代が浮きまして。結構高いもん食べさせていただきました」と上機嫌だったが、矢部浩之は、「これ、逆もあるって思っとかなあかんよな。後輩と、2～3日で2回会うっていうことも可能性としてはあるからな」と釘を刺していた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。