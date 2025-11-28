ディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』の日本公開日が2026年3月13日に決定した。

本作の主人公は、動物が大好きな大学生・メイベル。科学者たちが発明した《人間の意識をリアルなロボット動物に“転送”させる方法》を利用し、ビーバー型の動物ロボットに「ホップ ※意識転送」する。大好きな動物たちと話せるようになったメイベルは「これって最高～～！」と喜びが爆発するが、そこは“食べられても仕方ない”といった自然 の掟“池のルール”が息づく、予想外にシビアな世界だった。戸惑うメイベルだが、ビーバーの王であるキング・ジョージや、のんびり屋さんのビーバー ローフ、熊のエレンたちと仲間になり、動物界のルールを学んで徐々に馴染んでいく。

本作で監督・脚本を務めるのは、誰も観たことがない頭の中の世界を描き、第88回アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞した『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストであるダニエル・チョン。スタジオジブリ高畑勲監督の『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態系を徹底的に調査し本作を制作した。

