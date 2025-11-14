12月5日に全国公開を予定している『ズートピア２』のワールドプレミアがアメリカ・ロサンゼルスのエル・キャピタン・シアターにて開催。本プレミアに併せて、新キャラクター・ニブルズの日本版声優を江口のりこが務めることが発表された。

江口が演じるニブルズは、ズートピアの“陰謀論”を語る行動力とエネルギーに満ちたビーバーの配信者で、ジュディとニックの捜査に協力するという役どころ。一見、風変りではあるが、明るくエネルギッシュで頭が良く、機転が利く上に温かみのあるキャラクターだ。

本作で声優初挑戦となる江口はUS本社の厳選なるオーディションを勝ち抜きニブルズの役を射止めている。US本社からも「のりこさんは絶妙な間で面白く演じ、ニブルズの感情の起伏の激しい中に見える深さと魅力を掴み、それを豊かに表現してくれました」と、独特の存在感と確かな演技力で映画・ドラマ・舞台と幅広く活躍し、作品ごとに強烈な印象を残してきた江口の演技に絶賛のコメントを寄せている。

ワールドプレミアには監督を務めたジャレド・ブッシュ、バイロン・ハワード、プロデューサーのイヴェット・メリノら、アカデミー賞受賞作品『ミラベルと魔法の家』でもタッグを組んだスタッフ陣や、ヘビ・ゲイリー役のオリジナル声優で、第95回アカデミー賞助演男優賞を受賞したキー・ホイ・クァン、オリジナル版のニブルズを演じたコメディアンのフォーチュン・フィームスターなどのキャストが登場。

日本版声優の一人としてカーペットを歩いた江口は「なんだか人がたくさんいて興奮してます!お祭りですね!」と現地の様子を興奮ぎみに語った。上下、黒で決めたシックな衣装に関しては「パンツがキラキラでディズニーらしいなと思います」と返答。初挑戦した声優の仕事に関しては「初の声優がディズニーの作品という事で驚いてますし、このような場所に招待頂いて感謝してます」と話した。

またニブルズというキャラクターは、「自信家でズートピアの陰謀論を語る行動力とエネルギーに満ちたビーバーで多少強引な性格ではあるが、優しさがあり、そこがニブルズのチャーミングなところ」とコメント。最後に「『ズートピア２』に期待するのは、たくさんの人に見て頂いたら嬉しいです。映画も楽しみですが、劇場の雰囲気を楽しみたいです」と話した。

カーペットで監督と対面した江口は「あなた達の映画に出演できて、とても嬉しく光栄です」と感激。また、江口がニブルズはとても気に入ってるキャラクターである事を伝えると、ジャレド・ブッシュは「私たちも気に入っているズートピアのキャラクターの一人です。映画全体を盛り上げてくれる存在が必要だったんです。そして、彼女はニックとジュディと一緒に進んでいくとても重要なキャラクターです。本当に素晴らしいキャラクターなんです」とニブルズ愛を語った。最後に監督たちは、江口が担当した日本版の吹替を観る事も約束を交わしたという。

ズートピアの謎の鍵を握る、陽気でおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリーを演じるキー・ホイ・クァンは自身が演じるキャラクターについて「楽しみにしてね!」と語り、日本のファンに向けて「私は日本が大好きです。日本に行くのが大好きなんです。食べ物も大好きです。そして、またすぐに行くのが待ちきれません」とメッセージを送った。ニブルズを演じた江口とも固い握手を交わした。

オリジナル版のニブルズの声優を務めたコメディアンのフォーチュン・フィームスターは「日本の声優と会えるなんで奇跡です!」と語り、江口も「ずっとあなたの声を聞いて吹替に臨みました」とリスペクトの心を忘れずに初声優にチャレンジした事を明かした。オリジナル版と日本版のニブルズがカーペッド上で夢の競演を果たした。

