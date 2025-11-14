金曜ロードショーでは、ディズニー最新作『ズートピア２』の公開(12月5日)を記念して、『ズートピア』と『ウィッシュ』を放送する。

12月5日放送『ズートピア』

動物たちが高度な文明社会を築いた世界「ズートピア」を舞台に、いつも前向きで夢を諦めないウサギの警官ジュディが奮闘する姿を描いた物語。可愛くてモフモフな動物たちや、カラフルなズートピアの街並みといったファンタジー感溢れるビジュアルながら、“差別や偏見”といった実社会に深く根差す問題へのメッセージが込められたストーリーで、全世界で大ヒットを記録。第89回アカデミー賞では長編アニメーション賞を受賞した。

ジョン・ラセターが製作総指揮を務め、監督は『塔の上のラプンツェル』のバイロン・ハワードと『シュガー・ラッシュ』のリッチ・ムーアが共同で担当。日本語吹替は、ウサギのジュディ役を上戸彩、キツネのニック役を森川智之が演じる。番組の後半には、最新作『ズートピア２』の特別映像も初放送する。

■主人公・ジュディ役 上戸彩コメント

12月5日公開の映画『ズートピア２』でウサギの警察官・ジュディ役 日本版声優を務めます上戸彩です。本作の公開を記念して、私が初めてジュディの声を演じさせていただいた、前作『ズートピア』が金曜ロードショーで放送されるとのことで、とても嬉しい気持ちでいっぱいです! 『ズートピア』の魅力は、動物たちが人間の様に暮らす街の設定の面白さと、そしてなによりも頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根は優しいキツネの相棒・ニックの正反対なふたりの絆です。12月5日は、金曜ロードショーの『ズートピア』でふたりの出会いと、初めての冒険をぜひご覧いただき、週末は『ズートピア２』で、ジュディとニックのその後の物語、さらにスケールアップした冒険を楽しんでいただけたら嬉しいです!

12月12日放送『ウィッシュ』

ウォルト・ディズニー・カンパニーの創立100周年を記念して制作された本作は、これまで、多くのディズニー作品で描かれていた「願い＝ウィッシュ」の力を信じる少女、アーシャを主人公に、魔法の王国の真実を知ってしまった彼女が起こす奇跡を描くミュージカル・ファンタジー。

主人公・アーシャの声を演じるのは、元乃木坂46の生田絵梨花。オリジナル版では、「ウエスト・サイド・ストーリー」で米アカデミー助演女優賞を受賞したアリアナ・デボーズが務める。アーシャのペットで人の言葉を話すヤギ、バレンティノの声を山寺宏一。アーシャの祖父・サビーノの声を鹿賀丈史。アーシャたちが暮らす、ロサス王国の国王・マグニフィコ王の声を福山雅治、その妻・アマヤ王妃の声を檀れいが演じる。

監督は「アナと雪の女王」シリーズのクリス・バックと、「アナと雪の女王」や「ズートピア」などで、ストーリーアーティストを担当したファウン・ヴィーラスンソーン。脚本はクリス・バックとともに「アナと雪の女王」の監督を務めたジェニファー・リー。音楽は、ジャスティン・ビーバーやエド・シーランにも楽曲を提供しているソングライター兼アーティストのジュリア・マイケルズ。ディズニー100周年の記念作とあって、本作には、さまざまな過去のディズニー・アニメーション作品へのオマージュが100個以上散りばめられている。

