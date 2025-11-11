12月5日公開のディズニー・アニメーション作品『ズートピア２』。本作から登場する新キャラクターの日本版声優陣が新たに発表された。

前作『ズートピア』に続き、世界をよりよくする夢を持つ、前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディ役として上戸彩、詐欺師の過去を持つ、皮肉屋だけど根はやさしいキツネの相棒・ニック役として森川智之に加え、三宅健太、高橋茂雄(サバンナ)、Dream Ami、山路和弘らが日本版声優を続投。さらに、新キャラクターの日本版声優として、下野紘、山田涼介、髙嶋政宏、柄本明、熊元プロレス(紅しょうが)、ジャンボたかお(レインボー)、高木渉、梅沢富美男らの参加が、先日発表された。

さらにこのたび、本作から登場する新キャラクターの日本版声優陣が発表された。

すでに予告編にも登場している、ジュディとニックのカウンセラー【Dr.ファズビー】役には、声優・水樹奈々に決定。水樹は、「大好きで観ていたズートピアの続編に、まさかお声掛けいただけるなんて! 嬉しくて胸が踊りました! 」と大興奮。「Dr.ファズビーは、カウンセラーとしてジュディとニックに良きアドバイスができるよう、真摯に向き合うキャラクター。真面目さが、2人と噛み合わない様子が面白く映ると良いなと思いながら演じました。ドタバタで怒涛の展開に、最後まで釘付け! 更に成長するバディの絆をじっくり感じてください! 」と、メッセージを贈った。

「シマってこ! 」が口癖の神出鬼没なシマウマの警官バディには、【ゼブロ･ゼブラクストン】役に内田雄馬、【ゼブロ･ゼブロウスキー】役に斉藤壮馬というシマウマのキャラクターにもかかわりのある“馬”の字が名前に入っている人気声優2人が担当。内田は今回のキャスティングについて、「馬のつく人をキャスティングしたいとお話しをいただきました。マジかと思いましたが、世の中の馬代表としてこれは頑張らねばとお引き受けさせていただきました。ズートピア2、ぜひ劇場でお楽しみください! 」と、振り返り意気込みを語る。斉藤は「多くの方に愛され親しまれているズートピアに出演させていただき、心から嬉しく思っております。いったいどんなドラマが繰り広げられるのか、ぜひ実際に観て感じてくださいませ。よろしくお願いいたします! 」と、その喜びを語った。

孫の顔を見る日を心待ちにしているジュディの肝っ玉おばあちゃん【おばあちゃん】役には、「ドラゴンボール」の孫悟空役でおなじみのベテラン声優・野沢雅子の参加が決定。

山田涼介が日本版声優を担当するオオヤマネコ、パウバートの兄で、ズートピア創設者一家、リンスクリ一家の野心家な長男【キャトリック･リンクスリー】役に小松和重。パウバートの姉で、小柄な弟を見下している、毒舌なリンクスリ一族の長女【キティ･リンクスリー】役に猫背椿が決定。ともにディズニー作品への参加が初めてとなる2人は、「初めてのディズニーのお仕事が、これまた初めての吹替だったのでテンションが上がりっぱなしでした」(小松)、「マネージャーから出演の話を聞いた時はすごく嬉しかったと同時にものすごくビックリしました。」(猫背)と、その喜びを表現した。

ヨーデルを歌うのが好きなヤギの登山客【ベルトルト･フーフシュメルツ】役には、俳優・駒田一。ベルトルトの相棒でつい草花を食べ過ぎては咳き込むヤギの登山客【ユルゲン･ツィーゲンケーゼ】役には、ヴォーカルグループ LE VELVETS(ル ヴェルヴェッツ)のメンバー・佐藤隆紀。駒田は「ディズニー作品は『プリンセスと魔法のキス』以来2作品目。久し振りでドキドキワクワクでした。ズートピアは私にとっても大好きな作品。皆様にもきっと喜んで貰えると思います。是非、劇場でお楽しみくださいませー! 」と、その喜びを口に。佐藤は「ディズニー映画に出るのが夢の一つでした! 声優としての初作品が、大好きな『ズートピア』続編とは! 本当に驚きました。どんな感じに仕上がっているのか、今から公開が待ち遠しいです。心踊る『ズートピア2』の世界。一緒に冒険しましょう! ! 」と、本作への熱い想いを綴った。

また、さらに初公開となるシーンが多数含まれた、『ズートピア２』のインターナショナル版予告映像も公開された。

