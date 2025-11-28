日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』(29日15:55～ ※関東地区ほか／19:00～)の全出演アーティストのタイムテーブルが発表された。

総合司会の櫻井翔

※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)

※放送時間は変更の可能性あり

第一部（15:55～16:55）

●アイナ・ジ・エンド

●aoen

●Kep1er

●Da-iCE

●BALLISTIK BOYZ

●マルシィ

●ME:I

●M!LK

□アイドル大集合！特別企画

●＝LOVE ●超ときめき宣伝部 ●日向坂46

第二部（19:00～22:54）

【19時台】

●INI

●＆TEAM

●木村カエラ

●SUPER EIGHT

●SUPER BEAVER

●乃木坂46

●back number

□オープニングアクトパフォーマンス

●高橋海人(King ＆ Prince) ●市川團十郎 ●RIEHATA ほか

□25回記念特別企画 ベストアーティスト25回記念SPメドレー

●きゃりーぱみゅぱみゅ ●ORANGE RANGE ●大塚愛

【20時台】

●家入レオ

●m-flo

●Creepy Nuts

●NiziU

●Perfume

●ポルノグラフィティ

●Mrs. GREEN APPLE

□ドラマの主題歌披露を見届けるためにキャストが登場

『良いこと悪いこと』間宮祥太朗、新木優子

『ESCAPE それは誘拐のはずだった』桜田ひより、佐野勇斗

□King ＆ Prince×カリフォルニア ディズニーランド・リゾート

●King ＆ Prince

□25回記念特別企画! 8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー

●SUPER EIGHT ●Hey! Say! JUMP ●timelesz ●King ＆ Prince ●SixTONES ●Snow Man ●Travis Japan ●Aぇ! group

※各グループの歌唱曲は28日19時に発表

【21時台】

●Ado

●timelesz

●Travis Japan

●HANA

●Hey! Say! JUMP

●Mrs. GREEN APPLE

□6周年6曲スペシャルメドレー

●SixTONES

【22時台】

●Aぇ! group

●Omoinotake

●Creepy Nuts

●Superfly

●Snow Man

●back number

●Perfume

●福山雅治

□ドラマの主題歌披露を見届けるためにキャストが登場

映画『新解釈・幕末伝』ムロツヨシ、佐藤二朗

□ベストフレンド企画

●KARA×NiziU

きょう28日に放送される『ZIP!』『DayDay.』『ヒルナンデス!』には、INIの西洸人と後藤威尊が『ベストアーティスト2025』のPRで出演する。