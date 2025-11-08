櫻井翔が総合司会を務める日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』が29日に放送。今年は第1部(15:55～16:55 ※関東地区ほか)、第2部(19:00～22:54)の2部制で生放送される。

今年のテーマは「音楽の旅～Music journey～」。司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナが担当し、櫻井の脇を固める。

櫻井のコメントは、以下の通り。

――今年も『ベストアーティスト』の総合司会を務めることについて

今回、放送25回目を迎えるということで、歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています。

取材を受けた今日、「急に年末が迫ってきたな」という感じがしました（笑）

今回も、とても豪華なアーティストのみなさんにご出演いただき、海を渡った企画などもあるので、華やかな番組になると思います。

――今年の『ベストアーティスト』で楽しみにしていること、見どころ

今回は放送時間の幅が広くなり、第一部、第二部という構成で、例年より少し早い時間から第一部の放送が始まりますので、より多くのアーティストのみなさんにご出演いただけることを楽しみにしています。

――今回の番組のテーマ「音楽の旅～Music ｊourney～」にちなみ、旅のお供になっている一曲、旅の思い出の一曲は？

全然季節は関係ないですが、ケツメイシの「夏の思い出」と「よる☆かぜ」は、夏の旅の思い出の曲です。まだ車の免許も取ったばかりで、初めて車で海に行くときに聞いていたのが、ケツメイシの「夏の思い出」でした。

嵐の「Turning Up」も、初めてロサンゼルスでミュージックビデオを撮ったということもあって、撮影かつ仕事でありながら、それ自体が「旅」だったという感じが強いですね。なので、あの曲を聴いたり、ミュージックビデオを見たりすると、5人でロサンゼルスに行ったことを思い出しますね。

――視聴者へメッセージ

ご出演いただくアーティストのみなさんが豪華なのはもちろん、楽しんでもらえるワクワクするような企画も粒ぞろいなので、ぜひ家族そろってご覧いただけたらなと思います。

