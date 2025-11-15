日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』(29日15:55～ ※関東地区ほか／19:00～)の出演アーティスト第2弾が発表された。

8年ぶりの出演となるback numberのほか、STARTO ENTERTAINMENTからtimelesz、Snow Man、King ＆ Princeが登場。さらに、HANA、家入レオ、Omoinotake、木村カエラ、SUPER BEAVER、Superfly、Da-iCE、超ときめき宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、M!LKが出演する。

企画では、SixTONESやSnow Manをはじめとする8組によるシャッフルメドレーが決定。デビュー前から歌いつないできた名曲による「音楽の旅」メドレーを届ける。参加アーティストは、SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMP、timelesz、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、Travis Japan、Aぇ! group。

King ＆ Princeは、日本人アーティストとしてカリフォルニア ディズニーランド・リゾートで初パフォーマンス。シンボル「眠れる森の美女の城」前から、ミッキーマウスのオフィシャルテーマソング「What We Got ～奇跡はきみと～」を歌う。

【編集部MEMO】

今年7月に放送された『THE MUSIC DAY 2025』のシャッフルメドレーの組み合わせは、以下の通り。

「ズッコケ男道」永瀬廉(King ＆ Prince)×西畑大吾(なにわ男子)×正門良規(Aぇ! group)

・「TIME ZONE」重岡大毅(WEST.)×田中樹(SixTONES)×岩本照(Snow Man)×高橋恭平(なにわ男子)

・「世界に一つだけの花」桐山照史(WEST.) ×京本大我(SixTONES)×藤原丈一郎(なにわ男子)×松倉海斗(Travis Japan)

・「硝子の少年」深澤辰哉(Snow Man)×末澤誠也(Aぇ! group)

・「チャンカパーナ」中間淳太(WEST.)×宮舘涼太(Snow Man)×長尾謙杜(なにわ男子) ×川島如恵留(Travis Japan)

・「Can do! Can go!」濱田崇裕(WEST.)×ラウール(Snow Man)×大橋和也(なにわ男子)×吉澤閑也(Travis Japan)

・「夢物語」向井康二(Snow Man)×道枝駿佑(なにわ男子)

・「ウィークエンダー」高地優吾(SixTONES)×渡辺翔太(Snow Man)×中村海人(Travis Japan)×佐野晶哉(Aぇ! group)

・「パラダイス銀河」松村北斗(SixTONES)×佐久間大介(Snow Man)×松田元太(Travis Japan)×草間リチャード敬太(Aぇ! group)

・「仮面舞踏会」神山智洋(WEST.)×高橋海人(King & Prince)×宮近海斗(Travis Japan)

・「Real Face」小瀧望(WEST.)×ジェシー(SixTONES)×目黒蓮(Snow Man)×小島健(Aぇ! group)

・「Love so sweet」藤井流星(WEST.)×森本慎太郎(SixTONES)×阿部亮平(Snow Man)×大西流星(なにわ男子)×七五三掛龍也(Travis Japan)