日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』(29日15:55～ ※関東地区ほか／19:00～)の出演アーティスト第3弾が発表された。

福山雅治は、福田雄一監督の映画『新解釈・幕末伝』の主題歌である最新曲「龍」を含む2曲を披露。さらに、アイナ・ジ・エンド、＆TEAM、INI、aoen、＝LOVE、Kep1er、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、マルシィ、ME:Iが出演する。

また、『ベストアーティスト』24年間の名歌唱を紹介する企画も。24年前の1回目の『ベストアーティスト』に登場した大物アーティストの初々しい歌唱シーンも登場する。

さらに、平成を彩った名曲を3組のアーティストが生歌唱。ORANGE RANGEが「イケナイ太陽」、大塚愛が「PEACH」、きゃりーぱみゅぱみゅが「ファッションモンスター」を披露する。