日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』(29日15:55～ ※関東地区ほか／19:00～)では、19時からの第2部オープニングアクトに、King ＆ Princeの高橋海人、市川團十郎、世界的ダンサー・RIEHATAらが出演する。

高橋海人

幼少期より続けるダンスを通して人とつながってきた高橋。デビュー後は、グループの垣根を越えたコラボや、圧巻のダンスパフォーマンスを幾度となく披露してきた。

團十郎は、音楽番組初登場。400年以上の歴史を持つ歌舞伎に、新しい表現を求め続け、東京2020オリンピック開会式や、海外公演など、進化を続けてきた彼は、日本の伝統・歌舞伎と、アメリカにルーツを持つHIPHOPの融合で音楽の進化を見せたいという高橋の想いに賛同し、今回のコラボパフォーマンスが実現する。

HIPHOP部分の振り付けを担当し、自らダンサーとしてもこのステージに参加するのは レディー・ガガのバックダンサーをはじめ、BTSの振り付けも手がける世界的ダンサー・RIEHATA。

その他にも異色の経歴を持つラッパーBlumioや東京2020パラリンピック開会式・閉会式のパフォーマンスに参加したダンサー瑚・MAHO・梶本瑞希、佐渡を中心に国際的に活躍する太鼓芸能集団「鼓童」も高海人の想いに賛同してパフォーマンスに加わる。

高橋は「今回、歌舞伎とHIPHOPのコラボとして、ジャンルや文化などの垣根を越え、日本の文化を代表する表現の一つである歌舞伎で、團十郎さんと踊れるなんて、人生で本当にないことだと思います。このようなコラボレーションができることは、テレビの力だなと思っています」とコメントしている。