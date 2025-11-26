フジテレビ系音楽特番『2025 FNS歌謡祭』(12月3日・10日18:30～)の出演アーティスト第4弾が発表された。
back numberが3年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージに登場。テレビ初披露となる月9ドラマ『海のはじまり』(24年7月期、フジテレビ系)の主題歌「新しい恋人達に」と、「ブルーアンバー」の2曲を届ける。
サンリオの人気キャラクターたちが登場。第1夜は、サンリオの男のコキャラクター、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの6にんによって結成されたキャラクターユニット「はぴだんぶい」。1980年代から90年代にデビューし、多くの人々に支持されてきたキャラクターたちだが、時代の流れとともに、人気にかげりが出る時期もあった。そこで、かつての人気を復活させるべく“ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう”というコンセプトのもとに結成されたのが「はぴだんぶい」だ。現在は日本国内に留まらず、海外でも人気を集めるなど、世代や国境を超えて愛され続けている。そして今年結成5周年を迎えた6にんが、初めてのラップに挑戦しながらお互いを紹介し合う、他己紹介をテーマにした楽曲「はぴだんぶい！！！」を披露する。
さらに、サンリオキャラクター大賞で2020年から5年連続1位を獲得し、不動の人気を誇るシナモロールと今年50周年を迎えたリトルツインスターズは乃木坂46の選抜メンバーと大滝詠一の「君は天然色」をコラボレーション。この2組の掛け算が、名曲にどんな光を当てるのか。
第2夜には、今年のサンリオキャラクター大賞で1位を獲得したポムポムプリン、今年50周年を迎えたマイメロディ、20周年のクロミと、人気の3キャラクターが登場。2025年を代表するバズソング「倍倍FIGHT!」をCANDY TUNEとコラボレーションする。
東方神起は、Original Loveの名曲「月の裏で会いましょう」を披露。さらに、BE:FIRST のMANATO、SHUNTOとのコラボレーションで尾崎豊の「OH MY LITTLE GIRL」を歌い上げる。
このほか、AIは「I Wanna Know」、三浦大知はWEST.の桐山照史と布施明の「君は薔薇より美しい」をコラボでカバーする。
出演アーティスト（★は追加アーティスト）
＜第1夜＞
★AI
AiScReam
ASKA
Ado
生田絵梨花
＝LOVE
Aぇ! group
ATEEZ
ガチャピン・ムック
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
工藤静香
近藤真彦
THE RAMPAGE
THE ALFEE
JAEJOONG（ジェジュン）
★シナモロール＆リトルツインスターズ
スキマスイッチ
Snow Man
Da-iCE
超ときめき宣伝部
TWS
DOMOTO
德永英明
TREASURE
中川晃教
中島健人
Number_i
乃木坂46
HANA
★はぴだんぶい
浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
『ミス・サイゴン』2026カンパニー
水谷千重子
Mrs. GREEN APPLE
ミャクミャク
宮野真守
LiSA
RIP SLYME
Little Glee Monster
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
幾田りら
WEST.
CANDY TUNE
King & Prince
Creepy Nuts
倖田來未
櫻坂46
JO1
柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
超特急
DISH//
デーモン閣下（聖飢魔II）
Devil ANTHEM.
★東方神起
TOMORROW X TOGETHER
新浜レオン
NiziU
★back number
BE:FIRST
氷川きよし
★ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミ
本田響矢
★三浦大知
映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）
(C)フジテレビ