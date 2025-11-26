フジテレビ系音楽特番『2025 FNS歌謡祭』(12月3日・10日18:30～)の出演アーティスト第4弾が発表された。

back numberが3年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージに登場。テレビ初披露となる月9ドラマ『海のはじまり』(24年7月期、フジテレビ系)の主題歌「新しい恋人達に」と、「ブルーアンバー」の2曲を届ける。

サンリオの人気キャラクターたちが登場。第1夜は、サンリオの男のコキャラクター、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの6にんによって結成されたキャラクターユニット「はぴだんぶい」。1980年代から90年代にデビューし、多くの人々に支持されてきたキャラクターたちだが、時代の流れとともに、人気にかげりが出る時期もあった。そこで、かつての人気を復活させるべく“ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう”というコンセプトのもとに結成されたのが「はぴだんぶい」だ。現在は日本国内に留まらず、海外でも人気を集めるなど、世代や国境を超えて愛され続けている。そして今年結成5周年を迎えた6にんが、初めてのラップに挑戦しながらお互いを紹介し合う、他己紹介をテーマにした楽曲「はぴだんぶい！！！」を披露する。

さらに、サンリオキャラクター大賞で2020年から5年連続1位を獲得し、不動の人気を誇るシナモロールと今年50周年を迎えたリトルツインスターズは乃木坂46の選抜メンバーと大滝詠一の「君は天然色」をコラボレーション。この2組の掛け算が、名曲にどんな光を当てるのか。

第2夜には、今年のサンリオキャラクター大賞で1位を獲得したポムポムプリン、今年50周年を迎えたマイメロディ、20周年のクロミと、人気の3キャラクターが登場。2025年を代表するバズソング「倍倍FIGHT!」をCANDY TUNEとコラボレーションする。

東方神起は、Original Loveの名曲「月の裏で会いましょう」を披露。さらに、BE:FIRST のMANATO、SHUNTOとのコラボレーションで尾崎豊の「OH MY LITTLE GIRL」を歌い上げる。

このほか、AIは「I Wanna Know」、三浦大知はWEST.の桐山照史と布施明の「君は薔薇より美しい」をコラボでカバーする。

出演アーティスト（★は追加アーティスト）

＜第1夜＞

★AI

AiScReam

ASKA

Ado

生田絵梨花

＝LOVE

Aぇ! group

ATEEZ

ガチャピン・ムック

Kis-My-Ft2

CUTIE STREET

工藤静香

近藤真彦

THE RAMPAGE

THE ALFEE

JAEJOONG（ジェジュン）

★シナモロール＆リトルツインスターズ

スキマスイッチ

Snow Man

Da-iCE

超ときめき宣伝部

TWS

DOMOTO

德永英明

TREASURE

中川晃教

中島健人

Number_i

乃木坂46

HANA

★はぴだんぶい

浜崎あゆみ

Perfume

パペットスンスン

平手友梨奈

FRUITS ZIPPER

Hey! Say! JUMP

『ミス・サイゴン』2026カンパニー

水谷千重子

Mrs. GREEN APPLE

ミャクミャク

宮野真守

LiSA

RIP SLYME

Little Glee Monster

＜第2夜＞

IMP.

aiko

ILLIT

幾田りら

WEST.

CANDY TUNE

King & Prince

Creepy Nuts

倖田來未

櫻坂46

JO1

柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）

SUPER BEAVER

Superfly

SixTONES

timelesz

超特急

DISH//

デーモン閣下（聖飢魔II）

Devil ANTHEM.

★東方神起

TOMORROW X TOGETHER

新浜レオン

NiziU

★back number

BE:FIRST

氷川きよし

★ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミ

本田響矢

★三浦大知

映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）

(C)フジテレビ