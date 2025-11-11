フジテレビ系音楽特番『2025 FNS歌謡祭』(12月3日・10日18:30～)の出演アーティスト第2弾23組が発表された。

メンバーが個々にドラマや舞台に出演、各局での冠番組も始動するなど各方面で怒涛の快進撃を続けるtimeleszが、夏に続き出演。さらに今年グループ初の関東レギュラー冠番組がスタートしたAぇ! group、『めざましテレビ』の2025年テーマソングを担当しているSUPER BEAVER、今年2月に発売された楽曲「とくべチュ、して」がTikTokでの総再生回数20億回を記録するなど、大バズリ中の＝LOVEの出演も決定した。そして今年4月に約1年間という期間限定で再集結したHIP-HOPグループ・RIP SLYMEが『FNS歌謡祭』に初登場する。

恒例企画、アーティスト同士の一夜限りのコラボレーションでは、柴咲コウが自身出演のドラマ『オレンジデイズ』(2004年、TBS系)の主題歌であるMr.Childrenの「Sign」を京本大我(SixTONES)とコラボ。ASKAが名曲「はじまりはいつも雨」を花村想太(Da-iCE)とパフォーマンス。また、地球デビュー40周年のデーモン閣下(聖飢魔II)が氷川きよしとglobeの「DEPARTURES」を、さらに、近藤真彦がヒット曲「ギンギラギンにさりげなく」を宮野真守と、「ハイティーン・ブギ」を大野雄大(Da-iCE)とコラボメドレーで披露する。

今年4月期に放送されたドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌としてBE:FIRSTが書き下ろしたラブソング「夢中」を、ドラマに出演していた本田響矢とコラボで披露。本田は、これがテレビ初歌唱となる。

今年7月に劇場公開され興行収入375億円を突破した大ヒット上映中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。今もなお国内外から愛される映画の主題歌「残酷な夜に輝け」を、LiSAが熱唱する。さらに、今年4月に放送されたドラマ『続・続・最後から二番目の恋』の主題歌「mimosa」を担当した浜崎あゆみが登場する。

このほか、WEST.、ガチャピン・ムック、Kis-My-Ft2、工藤静香、THE ALFEE、DISH//、中川晃教、新浜レオンらが登場する。

出演アーティスト（★は追加アーティスト）

＜第1夜＞

★ASKA

生田絵梨花

★＝LOVE

★Aぇ! group

★ガチャピン・ムック

★Kis-My-Ft2

CUTIE STREET

★工藤静香

★近藤真彦

THE RAMPAGE

★THE ALFEE

Snow Man

Da-iCE

超ときめき宣伝部

TWS

DOMOTO

德永英明

TREASURE

★中川晃教

Number_i

乃木坂46

HANA

★浜崎あゆみ

Perfume

パペットスンスン

平手友梨奈

FRUITS ZIPPER

Hey! Say! JUMP

★宮野真守

★LiSA

★RIP SLYME

＜第2夜＞

IMP.

aiko

ILLIT

★WEST.

CANDY TUNE

King ＆ Prince

櫻坂46

JO1

★柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）

★SUPER BEAVER

Superfly

SixTONES

★timelesz

★DISH//

★デーモン閣下（聖飢魔II）

TOMORROW X TOGETHER

★新浜レオン

NiziU

★BE:FIRST

★氷川きよし

★本田響矢

