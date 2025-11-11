フジテレビ系音楽特番『2025 FNS歌謡祭』(12月3日・10日18:30～)の出演アーティスト第2弾23組が発表された。
メンバーが個々にドラマや舞台に出演、各局での冠番組も始動するなど各方面で怒涛の快進撃を続けるtimeleszが、夏に続き出演。さらに今年グループ初の関東レギュラー冠番組がスタートしたAぇ! group、『めざましテレビ』の2025年テーマソングを担当しているSUPER BEAVER、今年2月に発売された楽曲「とくべチュ、して」がTikTokでの総再生回数20億回を記録するなど、大バズリ中の＝LOVEの出演も決定した。そして今年4月に約1年間という期間限定で再集結したHIP-HOPグループ・RIP SLYMEが『FNS歌謡祭』に初登場する。
恒例企画、アーティスト同士の一夜限りのコラボレーションでは、柴咲コウが自身出演のドラマ『オレンジデイズ』(2004年、TBS系)の主題歌であるMr.Childrenの「Sign」を京本大我(SixTONES)とコラボ。ASKAが名曲「はじまりはいつも雨」を花村想太(Da-iCE)とパフォーマンス。また、地球デビュー40周年のデーモン閣下(聖飢魔II)が氷川きよしとglobeの「DEPARTURES」を、さらに、近藤真彦がヒット曲「ギンギラギンにさりげなく」を宮野真守と、「ハイティーン・ブギ」を大野雄大(Da-iCE)とコラボメドレーで披露する。
今年4月期に放送されたドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌としてBE:FIRSTが書き下ろしたラブソング「夢中」を、ドラマに出演していた本田響矢とコラボで披露。本田は、これがテレビ初歌唱となる。
今年7月に劇場公開され興行収入375億円を突破した大ヒット上映中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。今もなお国内外から愛される映画の主題歌「残酷な夜に輝け」を、LiSAが熱唱する。さらに、今年4月に放送されたドラマ『続・続・最後から二番目の恋』の主題歌「mimosa」を担当した浜崎あゆみが登場する。
このほか、WEST.、ガチャピン・ムック、Kis-My-Ft2、工藤静香、THE ALFEE、DISH//、中川晃教、新浜レオンらが登場する。
出演アーティスト（★は追加アーティスト）
＜第1夜＞
★ASKA
生田絵梨花
★＝LOVE
★Aぇ! group
★ガチャピン・ムック
★Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
★工藤静香
★近藤真彦
THE RAMPAGE
★THE ALFEE
Snow Man
Da-iCE
超ときめき宣伝部
TWS
DOMOTO
德永英明
TREASURE
★中川晃教
Number_i
乃木坂46
HANA
★浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
★宮野真守
★LiSA
★RIP SLYME
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
★WEST.
CANDY TUNE
King ＆ Prince
櫻坂46
JO1
★柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
★SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
★timelesz
★DISH//
★デーモン閣下（聖飢魔II）
TOMORROW X TOGETHER
★新浜レオン
NiziU
★BE:FIRST
★氷川きよし
★本田響矢
【編集部MEMO】
本田響矢は、先日行われた「東京ドラマアウォード2025」授賞式で、芳根京子から「本田君、問題ありますか?」と問いかけられ、「あっ、えーと…」と一瞬慌てふためいたが、「はい、問題ありません」と、『波うららかに、めおと日和』で演じた瀧昌の口癖で返し、会場を沸かせた。