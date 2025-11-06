フジテレビ系音楽特番『2025 FNS歌謡祭』が、12月3日・10日(18:30～)の2週連続で計約8時間30分にわたり生放送されることが発表された。司会は、相葉雅紀と井上清華アナが担当する。

『めざましテレビ』の人気ショートムービー「パペットスンスン」から、主人公のスンスンが登場。。主人公は青くてふわふわした体が特徴のパペットのデビュー曲「とてと」をスペシャルバージョンで披露する。さらに、SNSで流行中のスンスンのダンスをまねする“NEXT ARTISTS' SUNSUN CHALLENGE”に、アーティストたちが生放送中に挑戦する企画も展開。挑戦者は当日発表される。

12月31日をもって「コールドスリープ(活動休止)」することを宣言したPerfumeが12月3日の『FNS歌謡祭』に出演。さらに、ILLIT、King ＆ Prince、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、FRUITS ZIPPER、IMP.、aiko、生田絵梨花、CANDY TUNE、CUTIE STREET、櫻坂46、THE RAMPAGE、JO1、Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、超ときめき宣伝部、TWS、DOMOTO、德永英明、TREASURE、Number_i、乃木坂46、HANA、平手友梨奈、Hey! Say! JUMPらの出演も発表された。

6日発表の出演アーティスト29組は、以下の通り。

第1夜出演アーティスト

生田絵梨花

CUTIE STREET

THE RAMPAGE

Snow Man

Da-iCE

超ときめき宣伝部

TWS

DOMOTO

德永英明

TREASURE

Number_i

乃木坂46

HANA

Perfume

パペットスンスン

平手友梨奈

FRUITS ZIPPER

Hey! Say! JUMP

第2夜出演アーティスト

IMP.

aiko

ILLIT

CANDY TUNE

King ＆ Prince

櫻坂46

JO1

Superfly

SixTONES

TOMORROW X TOGETHER

NiziU